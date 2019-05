“Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği” yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu

İstanbul'da 2019 Yılı Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Çemberlitaş'tan Sultanahmet Meydanı'na kadar süren “Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği” temalı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Polis ve jandarmanın atlı ekipleri turistlerden yoğun ilgi görürken Polis Özel Harekat timleri helikopter gösterisi yaptı.

2019 Yılı Karayolu Trafik Haftası kapsamında, Çemberlitaş Meydanı'ndan Sultanahmet Meydanı'na “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla, “Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği” temalı yürüyüş düzenlendi. Çemberlitaş Meydanı'ndan başlayan etkinlikte, polis ve jandarma ekipleri kortej halinde hazır bulundu. Bando Eekibinin gösterisiyle süren yürüyüşte polis ve jandarmanın atlı ekipleri turistlerden yoğun ilgi gördü. Görsel şölene dönen yürüyüşte öğrenciler ellerinde pankartlarla trafikte yaya önceliğine dikkat çekti. Öğrenciler, kırmızı düdükleri çalarak araç sürücülerine kurallara uymaları yönünde mesaj verdi. Programın devamında Sultanahmet Meydanı'nda “Daha Güvenli Trafik Projesi” başlıklı ve trafik konulu etkinlikler gerçekleştirildi. Polis Özel Harekat timleri helikopter gösterisi yaptı. Öğrenciler halk oyunlarını sergiledi. Yavuz Bingöl yönetimindeki Çevik Sesler Korosu ise seslendirdikleri şarkılarla müzik ziyafeti yaşattı.

“Can kaybıyla sonuçlanan trafik kazalarında yılın ilk 4 ayında yüzde 41 azalma oldu”

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi ve İBB Başkanvekili Ali Yerlikaya, “İçinde bulunduğumuz 2019 yılını ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan ettik. Artık kavşaklarda ve yaya geçitlerinde ne olursa olsun duracağız. Göz teması sağlayıp ‘Buyurun, yol sizin' diyeceğiz. Birbirimize bu noktada hayata gülümsemek adına pozitif enerji vereceğiz. Ölümlü trafik kazaları bu yılın ilk dört ayında yüzde 33 azaldı. Yaralanmalı kazaları yüzde 13 azaldı. Can kaybıyla sonuçlanan trafik kazalarında yılın ilk 4 ayında yüzde 41 azalma oldu” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy konuşmasında, “Sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli güvenlik sorunuyla karşı karşıyayız. Her zaman terörden bahsederiz. Terörün verdiği acıdan bahsederiz. Ancak bütün dünyada terör bir yılda ortalama 25 bin can alırken trafik terörü 1 milyon 250 bin can almaktadır. Türkiye'de de yıllara baktığımızda rakamlar hiç iç açıcı değildir. İçişleri Bakanlığı olarak memleketimizin, milletimizin her meselesinde olduğu gibi bu meselede de özellikle son birkaç yıl içinde çok stratejik adımlar atıyoruz” dedi.

Yürüyüşe, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi ve İBB Başkanvekili Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ve yüzlerce öğrenci katıldı.