Yayla çorbası dünya listelerinde

Dünyanın en iyi çorbaları belirlenirken, Türkiye'den bir çorbanın en iyi 20 çorba listesinde yer aldığı kaydedildi. Yayla çorbası dünyanın en iyi çorbaları sırasında yer edindi.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, ABD'de yayın yapan CNN TRAVEL raporundan elde ettiği bilgilere göre Yayla çorbası dünyanın en iyi çorbaları listesinde yer aldı. Raporda Yayla Çorbası'nın kış hastalıklarına önlem olarak da içildiği kaydedilirken, taze pide ile servis edilmesi gerektiği detaylar arasında yer aldı. Dünya'nın en iyi çorbası ise Nijerya'dan “Banga” olurken, ikinci sırada Vietnam'dan “Beef pho”, üçüncü sırada ise Ukrayna'dan Pancar Çorbası yer aldı. Liste'den Gürcistan'dan Çin'e, Brezilya'dan Fransa'ya birçok ülkenin yer aldığı gözlendi.

Medyada mercimek çorbası zirvede yer aldı

Ajans Press, yemekler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini de inceledi. Yapılan medya incelemesine göre, bu yıl yeme-içme başlığı altında medyada 1 milyon 436 bin haber içeriği yer aldı. Ülkemizde oldukça fazla çeşidi bulunan çorbalar ise 146 bin 880 haber ile gündemde yer aldı. Çorbalar özellikle doktorların beslenme önerileri kapsamında haberlerde yer alırken, ülkemizde yaygın olarak yapılan ücretsiz çorba dağıtımın da gündemde olduğu kaydedildi. Ajans Press'in gazete, dergi ve internet site içeriklerini incelediği araştırmada, Türk medyasında geçtiğimiz yıl en çok konuşulan ilk beş çorba çeşidi ise; 2 bin 785 içerik adedi ile mercimek, bin 789 ile kelle paça, 832 ile ezogelin, 602 ile domates ve 432 içerik adedi sayısı ile işkembe oldu.