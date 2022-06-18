Yayla muzu 'ışgın'ın şerbetini ve omletini yaptı

İstanbul'da saray mutfağını inceleyen ünlü şef Recep İncecik, Batman gezisinde şehirde yaygın olarak tüketilen yayla muzu 'ışgın'dan şerbet ve omlet yaparak yeni lezzetler sundu.

Sultanahmet'teki uluslararası restoranında saray yemekleri sunan şef Recep İncecik, Mayıs Haziran aylarında yaylalardan toplanan ışgından, şeker, elma suyu veya bal ile taze bir şerbet elde etti. Işgın yiyenlerin ve ilk defa tüketenlerin çok beğendiği ışgın şerbeti batıdaki büyükşehirlerde de büyük ilgi gördü.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Recep İncecik, Batman'da geçen ay karşılaştığı ışgının çok faydalı taze tüketilen kuzukulağı türünden bir bitki olduğuna dikkat çekerek, “Amerikalılar bu yaygın tüketilen bitkiyi daha önce tetkik etmişler. Kanser hücrelerini yok edici özelliğini görmüşler. Çalışmalar var. Bizim mutfağımızda asırlar boyunca kullanılıyor. Batman gastronomi festivaline gittiğimizde bunun sokaklarda satıldığını gördüm. Ama çiğ olarak yeniyor. Sordum başka neyini yapıyorsunuz diye. Sadece böyle çiğ yiyorlar. Belki turşusunu kuranlar da vardır. Ama biz denk gelmedik. Nefis bir rayihası, ekşiliği var. Mutfakta bu ne şekilde kullanılır diye düşündüm. Reçelini yaptım. Şerbeti nefis oldu. Omleti mükemmel oluyor. Aynı zamanda turşusunu kurdum. Hem lezzetli oluyor hem de çok faydalı. Hücre yenileyici olarak değerlendiriliyor. Diş etlerini güçlendiriyor. Faydaları saymakla bitmiyor. Bir de kökü var. Kökünden de çok nefis şerbet yapılıyor. Dağlarda kendiliğinden yetişen, Hüdai nabit bir bitki. Yemeklerde yemek sosu, erik elma sosu, portakal sosu gibi nefis bir tatlandırıcı olarak et yemeklerinde kullanılır. Kuşkonmazdan daha hususiyetlere sahip üstün durumda. Bunda ekşilik var. Ekşilik isteyen yemeğinde ışkını kullansın. Yakın zamanda yok ama eskiden bunu ilacı, şerbeti yapılmış. Araştırdım gördüm. Lübnan'da da şerbeti halen yapılıyor. Bizde bu gelenek unutulmuş. Biz tekrardan yaşattık. Türk mutfağına kazandırdık” diye konuştu.

İstanbul'un Fatih ilçesindeki kadınlar pazarında kilo ile tazesi satılan ışgın, Bursa, İzmir, Adana, Antalya gibi büyükşehirlerde de semt pazarlarında satılıyor. Işgın, harareti ortadan kaldırdığı için genellikle Mayıs ve Haziran aylarında satılıyor. Işgın, Dîvânu Lugâti't-Türk sözlüğünde ışgun () biçiminde geçer ve "şerbeti çiçek hastalığı için iyi gelen, çiçeği kırmızı bir ot" olarak tanımlanır.