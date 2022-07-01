“Yaz Arkadaşım” programı ile çocuklar, 120'den fazla rolü deneyimleyecek

Çocuklar Ülkesi KidZania'da “Yaz Arkadaşım” programıyla 6-14 yaş grubundaki çocuklar, KidZitter'ların gözetiminde KidZania aktivitelerinin tadını çıkararak, 120'den fazla rolü deneyimleme imkanı buluyor.

Çocuklar Ülkesi KidZania, okulların kapanmasıyla tatil heyecanı yaşayan çocukları için “Yaz Arkadaşım” programını başlattı. 6-14 yaş grubundaki çocuklar için hazırlanan “Yaz Arkadaşım” programında çocuklar, tüm gün kendilerine eşlik eden KidZitter (oyun ablası) ile Çocuklar Ülkesi'ndeki tüm aktiviteleri deneyimleyebiliyor. Ayrıca “Günün Aktivitesi” konseptiyle birçok farklı etkinliğe katılma fırsatı da buluyor. Bilim ve Kimya Laboratuvarı'nda yüzey gerilimi-süt deneyinden Sanat Atölyesi'nde Monet-izlenimcilik atölyesine, Üniversite'de mühendislikten Disko'da dans eğitimine, Stadyum'da basketboldan Arkeoloji Müzesi'nde Göbeklitepe anlatımına kadar birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinlikler “Yaz Arkadaşım” programında yer alıyor. Ayrıca her KidZania gününde sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve atıştırma zamanı olurken çocuklara her gün farklı bir menü sunuluyor.

Çocukların eğlenirken öğrendiği Çocuklar Ülkesi'nde, aileler alacakları bir ya da daha fazla günü kapsayan “Yaz Arkadaşım” paketi ile çocuklarının tüm gün Çocuklar Ülkesi'nde dolu dolu bir tatil geçirmesini sağlıyor. Üstelik çocuklar eğlenceyi kesintisiz yaşayabilsin diye Çocuklar Ülkesi yaz boyunca her gün 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.