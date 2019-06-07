Yaz aylarında saç bakımına dikkat

Yaz aylarında, güneş ışınlarının kurutucu ve yıpratıcı etkisinden cildimiz kadar saçlarımızın da olumsuz etkilendiğini belirten Kuaför İlker Şen, “Özellikle saçında boya, röfle ve kimyasal işlemler olan kişiler yaz sonunda saçlarının daha çok yıpranmış, matlaşmış ve kurumuş olmasından şikayet eder. Yaz aylarında güneşin yanı sıra denizden gelen tuzla sertleşen ve matlaşan ve havuz kimyasalları ile rengi akan ve solan, kimi kişide yeşile dönen saçlar tüm görüntümüze gölge düşürür” diye konuştu.

Yaz aylarında saçımızın yıprandığı yetmiyormuş gibi bir de sezon sonunda gelen saç dökülmesi ile saçlarımız “Acil bakım istiyorum” alarmı verebileceğini dile getiren Kuaför İlker Şen, “Çoğu kişi bu dökülmeyi yazlık yerlerin kireçli suyuna bağlar kimi kişi yaz döneminde kullandığı şampuandan olduğunu düşünür. Hal bu ki çoğu kişi için geçici sayılan bu dökülmelerin sebebi bikini sezonunda daha fit görünmek için Mayıs - Haziran aylarında verdiği kilolardır. Vücudumuz çok akıllı ve hassas bir makinedir. Bugün elimize gelen saçlar aslında 3 ay önce dökülme sürecine giren saçlardır. Biz kilo verdiğimizde hayati organlara öncelik tanıyan vücut sistemimiz geçici olarak saça gönderdiği enerjiyi sınırlar. Bu nedenle yaz bitiminde saçımızın normalden biraz daha fazla döküldüğünü görebiliriz. Özellikle yaz sonunda başlayan dökülmenin bir diğer sebebi de yaz ayları boyunca saçın daha uzun süre büyüme evresinde kalmasıdır. Yaz aylarında mevsim sıcaklığının artması ve daha fazla gün ışığına maruz kalmanın getirdiği olumlu etki ile saçımız daha hızlı uzar ve daha az oranda dökülme yaşar. Ancak sonbahar başladığında değişen hava koşulları itibariyle saç dökülmesinde artış görülebilmektedir” şeklinde konuştu.

Kuaför Şen, yaz aylarında alınabilecek küçük önlemlerle yaz boyunca ve yaz sonrası saçımızın daha sağlıklı olmasını sağlayabileceğimizi belirterek şu önerilerde bulundu; “Yazın saçların daha fazla nemlendirilmesi gereklidir. Bu nedenle şampuanınızda kısa süreli bir değişiklik yapabilirsiniz. Yaz döneminde nemlendirici özelliği yüksek, “kuru saçlar” için formüle edilmiş şampuanları kullanın. Özellikle UV filtreli daha etkili olanlar daha etkili koruma sağlar.

Mümkün olduğunda şapka ve eşarpla saçı güneşten korumak gerekir. Güneşe maruz kalan saç uçlarını olabildiğince nemli kılmak için saça doğrudan sıkılarak uygulanan sprey koruyuculardan destek alınabilir. Plajda alınacak her duş sonrası koruyucu bakımlar yeniden uygulanmalıdır.

Çok kuru saçlara plajda yağ sürmek doğru değildir. Kurumaya başlayan saçın temel sorunu nemsizliktir. Saçımız atmosferden ve sudan nem desteği alır. Saç dışına yağ kullanıldığında, yağın olduğu alana su giremez. Bu nedenle kullanılacak bakım kremleri sadece yağdan oluşmamalıdır. En doğru su bazlı nemlendirici koruyucu bakımlar kullanmaktır.

Deniz ve havuz sonrası saçınızı mutlaka duş alarak durulayın. Akşam alınacak duşta saçınızı şampuanladıktan sonra özellikle yaz aylarında saç kremi yerine bakım maskesi ile yoğun bakım yapın. Bakım kremleri saç kapakları üzerinde bir kılıf oluşturup, tarama kolaylığı sağlamanın yanında saçı yapılandırır ve koruma etkisi gösterir.

Bazen de ne yapsanız fayda etmez. İşte o zaman saçınızı kurtarmak için “profesyonel yardım” almanız gerekebilir. Yaz aylarında en çok yıpranan özellikle sarı ve röfleli saçlardır. “Profesyonel Yapılandırıcı Bakımlar“ çok zayıf, ciddi hasar görmüş ve kırılgan hale gelmiş saçların uzun dönemli onarımını sağlar. Nano moleküler yapıda geliştirilen topikal bakımlar küçültülmüş moleküler yapıları ile saç köküne etki ederek ve saçın dış kapakları içine girerek saçtaki amino asit zincirlerini tamir eder. Kökten uca onarılan saçlar yeniden parlak canlı ve sağlıklı şekil alabilir hale gelir.”