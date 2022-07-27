"Yaz aylarında vücuttaki ödem artıyor"

Yıldız Melek Aksoylu, "Genel olarak ellerde, ayaklarda, bacaklarda ve kollarda ödem görülebilir. Dönemsel olarak değişkenlik göstermekle birlikte yaz aylarında ödem artıyor" dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, ödem ile ilgili bilgiler verdi. Yıldız Melek Aksoylu, "Genel olarak ellerde, ayaklarda, bacaklarda ve kollarda ödem görülebilir. Dönemsel olarak değişkenlik göstermekle birlikte yaz aylarında ödem artıyor. Ödemle başa çıkmak için önce sebebini tespit etmek gerekiyor. Dokular içerisinde aşırı sıvı birikiminin meydana gelmesi, ödeme yol açıyor. Bu ödem birikimi de vücudun farklı bölgelerinde şişkinliğe sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

"Bazı sağlık sorunları ödemin kaynağı olabiliyor"

En doğru tespitin alanında uzman bir doktor tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, ödemin sebepleri ve tedavi süreci ile ilgili şu bilgileri verdi: "Vücutta meydana gelen ödemin nedenleri merak edilen konuların arasında yer alıyor. Kalp ve dolaşım problemleri, tiroit hastalıkları, böbrek hastalıkları, bazı enfeksiyonel hastalıklar, kadınlarda adet dönemi ve menopoz, hormonal değişiklikler, tansiyon hastalıkları ödeme neden olabilir. Bu hastalıklardan biri varsa ödem problemi yaşama ihtimaliniz çok yüksektir. Fakat sağlığına dikkat edenler ödem sorununu kolayca çözebilirler. Tiroit probleminiz varsa gerekli tedaviyi almadan ödem problemini engelleyemezsiniz. Demir eksikliği yaşıyorsanız eksikliği gerek ilaç gerek beslenme ile yerine koymanız gerekir. Yüksek tansiyon probleminiz varsa ve yüksek sodyumlu besleniyorsanız ödem sorunu yaşamak kaçınılmazdır. İlk adım hastalığa bağlı nedenleri doktorunuz ile görüşmek ve yaşamsal faaliyetlerinizi gözden geçirmektir.”

"Aktif spor yapmak ödem için mükemmel bir ilaç"

Günümüzde her yere ulaşım araçlarıyla gidildiğini söyleyen Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Çoğu zaman masa başı çalışıyor, hareket etmekten yoksun kalıyoruz. Aktif spor yapabilmenin ödem için mükemmel bir ilaç olduğunu söyleyebilirim. Gerek spor salonunda gerek doğada gerekse de evde yaşantınıza hareket katmalısınız. İstedikten sonra her yerde hareket edebilirsiniz. Fiziksel aktivite kaslarınızın güçlenmesini sağlar, güçlü kaslarla dolaşım daha hızlıdır. Uyuyan bir dolaşımla oturduğunuz yerde şiştiğinizi hissederseniz ki masa başı çalışanlar bu konudan çok yakınır. Günde 15 dakika veya yarım saat diyerek küçümsemeyin. Günlük yarım saat yürümek, yapmamaktan daha iyidir” dedi.

"Ödem sorunlarınız için beslenmenizi gözden geçirin"

Beslenme alışkanlıklarının sağlığı etkilediği gibi ödem problemlerine de neden olduğunu belirten Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, “Su tüketimi bu problemlerin en başında gelmektedir. Su tüketimi cinsiyete, yaşa, fiziksel aktivitenize ve ağırlığınıza göre değişir. Gereğinden az su tüketmek hem ödeme neden olmakta hem de metabolizmayı yavaşlatmaktadır. Su tüketiminin gereğinden fazlası da zararlıdır. Fazla su da ödem yapar ve elektrolit kaybına neden olarak sizi halsizleştirir. Düşünmekte bile güçlük çekersiniz. Meyve suyu, çay, kahve gibi içecekler su yerine geçmemektedir. Aksine fazla çay ve kahve tüketmek su kaybına neden olur ve dokularınız şişer. Tek tip beslenmek yani sadece karbonhidrat veya sadece protein ağırlıklı beslenmek hem kilo almanıza hem de ödeme neden olur. Protein ağırlıklı besleniyorum diye hiç sebze tüketmiyorsanız ve proteini gereğinden fazla tüketiyorsanız yağlanmaya bağlı dokularda sıvı birikmesi yaşarsınız. Karbonhidrat içeren besinler vücut tarafından parçalandığında su açığa çıkar ve yine gereğinden fazla tüketiliyorsa ödem kaçınılmazdır. Alerji veya intoleransınız olan besinlere karşı da dikkatli olmalısınız. Bunlarda metabolizmanıza zarar vererek kabızlığa ya da ishale bağlı ödem sorunları yaşamanıza neden olacaktır” ifadelerini kullandı.