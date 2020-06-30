Yaz döneminde burun estetiği

Dr. Umut Zereyak, “Ancak, birkaç noktaya özellikle dikkat edilmesi gerekir” dedi.

Yapılan estetik operasyonlar arasında en yayın olanlarından birinin burun estetiği olduğunu söyleyen Medicana Çamlıca Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı, Op. Dr. Umut Zereyak, "Son yıllarda en yaygın estetik operasyonlar arasında yer alan burun estetiği operasyonu artık kadınlar kadar erkeklerinde rağbet ettiği bir operasyon oldu. Burun estetiği için herhangi bir mevsim kuralı vb bulunmuyor. Yani yılın 365 günü uygulanabilir bir operasyondur. Ancak yaz aylarına denk gelen operasyonlarda operasyon sonrası konfor ve iyileşme süreci için birkaç noktaya dikkat etmek gerekiyor. Nedir bunlar? Operasyon sonrası cildi 1,5 ay gibi bir süre direkt güneş ışınlarından korumak, yüksek koruma faktörlü güneş koruyucu krem kullanmak, güneş gözlüğü yerine geniş kenarlı şapka kullanmak, hekiminizin önereceği süre içinde denize ve havuza girmekten kaçınmak sayılabilir." ifadelerini kullandı.

Burun estetiğine yaklaşım

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı, Op. Dr. Umut Zereyak, burun estetiği operasyonlarının her geçen gün daha konforlu ve kolay hale geldiğini vurgulayarak, "Kuşkusuz burun ameliyatlarında her ne kadar talep gören şekiller yıllara göre ya da ekran yüzlerine göre değişse de aslında burun şekline karar veren, sınırlar içerisinde belirleyen kişinin kendisidir. Ancak daha çok talep edilen burun şekli, kısaca daha doğal görünüme sahip olan burundur. Tabi doğallık aslında göreceli olsa da, sık olarak karşılığı; burun sırtının daha düz bir geçişe sahip olması (kaydırak şeklinde olmaması) ve karşıdan bakınca burun deliklerinin görünmemesi olarak anlatılır. Ben teknik olarak kapalı burun ameliyatı yapıyorum, dolayısıyla ciltte herhangi bir kesi olmadığından yazın da bu ameliyatı başarılı ile yapabiliyoruz. Tabi ameliyat sonrasında yine de bir takım önlemler almak ve kontrollü olmak gerekiyor." dedi.

Burun Estetiği ne gibi sebeplerden tercih ediliyor?

Burun estetiği, travmalara bağlı şekil bozukluğunu ve doğuştan meydana gelen anomalileri düzeltmek amacıyla sıkça kullandıkları bir yöntem olduğunu ifade eden Op. Dr. Zereyak, "Hastalarımız burun ucunun düşük olması, burun sırtının kemerli olması, burun kökünün yüksek olması, burun deliklerinin büyüklüğü veya asimetri gibi şikayetler ile başvurabilirler. Kapalı burun ameliyatı sayesinde izsiz, doğal görünümlü, işlevsel burunlarla hastalar hem daha sağlıklı nefes alabilir hem de daha estetik bir görünüme kavuşabilirler. Kadın ve erkek burunlarının uzayda farklı yer almaları baz alınarak daha farklı şekil verme işlemleri uygulanmaktadır." dedi.