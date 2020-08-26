Yaz havasına uygun şık ürünler raflardaki yerini koruyor

Yaz mevsimi takvimsel olarak sona yaklaştı. Havaların biraz daha sıcak olması bekleniyor. Markalar, mevsimin tadını tatilde çıkarmak isteyenler için özel ürün grupları oluşturuyor.

Yaz tatili valizlerinin vazgeçilmezleri şortlar, rengarenk tişörtler ve keten gömlekler, stiline ve rahatına düşkün erkeklerin ilk tercihi oluyor. Giyim markası Altınyıldız Classics, ince kumaşlı keten gömlekler, renklerin yanı sıra tropical desenlerin hareketlendirdiği çiçekli gömlekler ile yaz akşamlarını selamlamak isteyenlere seçenek sunuyor.

Tişörtlerde ise yeşilden turkuaza, sarıdan somona uzanan renk paleti yazın dinamik tarafına gönderme yaparken, yaka ve kol kısmındaki nakış ve piercing işlemeleri de detaylara fark katıyor.

Ayrıca şık şortlar ve plaj ürünleri de markanın koleksiyonunda yer alıyor.