Yaz Okulları kayıtları başladı

Basketbol, voleybol, yüzme, badminton, okçuluk ve değerler eğitimi alanlarında verilecek eğitimlerin kayıtları başladı. Eğitimler ise 25 Haziran'da başlayacak ve 2 buçuk ay sürecek.

7-14 yaş arası çocukların yaz spor okullarına kayıt oluşturabilmesi için spor yapmalarına engel bir durumunun olmaması ve veli muvafakatnamesi gerekiyor. İki ayrı grup şeklinde eğitim verilecektir. Birinci grup, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma, ikinci grup ise; Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri spor eğitimlerine devam edecekler. En çok katılım olan branşlar yüzme, futbol, voleybol ve basketbol. Öğrencilere şapka, tişört, şort, bone ve çanta ise ücretsiz olarak veriliyor.

“Spor sağlıklı ömür sürmek için geçici bir hobi değil, yaşam biçimi olmalıdır” diyen Belediye Başkanı M. Ergün Turan, bu yıl açılan yaz spor okullarında 8 bini aşkın öğrencinin eğitimlerden yararlanacağını söyledi.