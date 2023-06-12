Büyükçekmece'de ‘'Yaza Merhaba'' Satranç Turnuvası Ödül Töreni gerçekleşti.

İstanbul genelinden ve il dışından 4 kategoride toplam 195 sporcunun katıldığı satranç turnuvası final maçlarıyla tamamlandı.Prof. Dr. Türkan Saylan Spor Merkezi'nde ‘'Yaza Merhaba'' Satranç Turnuvası iki gün boyunca devam etti. Turnuvada 2011-2012-2013-2014-2015-2016 doğumlular ve açık kategoride karşılaşmalar devam etti. Turnuva final maçlarının oynanmasıyla tamamlandı. Satranç turnuvasında ödül alan sporculara kupa ve madalyalarını Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı ve Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından takdim edildi.

Ödül alan sporcuların listesi şu şekilde oluştu;

8 Yaş Kategorisi

1. Neşet Eren Karaboğa

2. Alp Gürbüz

3. Yiğit Emir Karaaslan

10 Yaş Kategorisi

1.Mehmet Fatih Mercan

2.Eren Elçi

3.Meriç Turnalar

12 Yaş Kategorisi

1.Kaan Başol

2.Deren Hüryılmaz

3.Yılmaz Üçgül

Açık Kategori

1.Devin Efe Karadağ

2.İbrahim Enes Işıkyıldız

3.Enes Çapa