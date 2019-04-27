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Yazar Aydın Gürz'ün "Sevda şiirleri" adlı 4. kitabı çıktı

Yazar-Şair Aydın Gürz’ün Aşk ve Sevda üzerine yazdığı şiirlerden oluşan ‘Sevda Şiirleri’ adlı 4.

Yazar-Şair Aydın Gürz'ün Aşk ve Sevda üzerine yazdığı şiirlerden oluşan ‘Sevda Şiirleri' adlı 4. kitabı çıktı.


Yazar-Şair Aydın Gürz'ün Aşk ve Sevda üzerine yazdığı şiirlerden oluşan ‘Sevda Şiirleri' adlı 4. kitabı çıktı.


Sevdayı farklı bir gözle okumanızı sağlayacak bir eseri ortaya çıkardığını ifade eden Gürz, “Sevda, çok uzakta gelmesini beklediğimiz vefalı bir yüreğin içimizdeki hissettirdiği kalp atışı, beşeri ilişkilerin zirve noktasıdır. Sevdiklerinize armağan edebileceğiniz aşk dolu onlarca şiirin içerisinde bulunduğu bu kitabı tüm sevenlere ithaf ediyorum” dedi.


Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü mezunu olan Aydın Gürz'ün, ‘Yosun Tutan Yalnızlıklar, Kelebek Sevdası, Düş Okyanusu' isminde yayınlamış 3 kitabı daha bulunuyor.

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