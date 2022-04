Yazar Bektaşoğlu: “Eğitim sadece 7-24 yaş arasına sıkıştırılacak bir kariyer değil”

Öğrenmenin yaşı olmadığına vurgu yapan Bektaşoğlu, “Eğitim sadece 7-24 yaş arasına sıkıştırılacak bir kariyer değil. İhtiyacı olan her yaşta eğitimi almalı. Beşikten mezara kadar ilim bırakılmamalı. İhmal etmemeli” dedi.

Bağcılar Belediyesi Ramazan ayı kültür etkinliklerinin dün akşamki misafiri yazar Şemseddin Bektaşoğlu oldu. Bağcılar Belediyesi Başkanlık Konferans Salonu'nda Dursun Ali Erzincanlı'nın moderatörlüğünde yapılan programda Bektaşoğlu, ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Ramazan ayının içindeki 3 bölüme değinen Bektaşoğlu, “Ramazan'ın ilk on günü rahmet. Allah'ın Er-Rahim ismi müminleri harekete geçirir. Buna tecelli olanlar gayrete gelir. Namazını kılar, orucunu tutar, Kuran-ı Kerim'i okur. Mümin değilse onların nasibi olmaz. İlk on günde yola koyulmuşsak ikinci on günde affedilmeyi bekleyebiliriz. Affedilmek de cehennemden kurtuluştur. Son on günde onu yaşıyoruz. Ramazan'dan önceki halimizle şimdiki halimizi mukayese edeceğiz. Ne aşamadayız? Ona bakacağız. İlerleme varsa Ramazan bizi inşa etmeye başlamıştır. En mühimi de son gün iftardan yarım saat öncesine bakalım. Ramazan-ı Şerif gittiği için üzülüyor muyuz? Üzülüyorsak dosttan ayrılma hüznünü yaşıyorsak Ramazan bizi inşa etmiştir demektir” dedi.

İhtiyacı olan her yaşta eğitimi almalı

Yaş kaç olursa olsun bir şeyler öğrenme gayreti içinde olmak gerektiğini ifade eden Bektaşoğlu, “Hayatımızda erken geç demedik. Öğrendikçe hakikaten peşine düştük. Yaş geldi geçti dememek lazım. Peygamber efendimize risalet gönderildiğinde kırk yaşındaydı. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer geç mi dedi? O yüzden eğitim sadece 7-24 yaş arasına sıkıştırılacak bir kariyer değil. İhtiyacı olan her yaşta eğitimi almalı. Beşikten mezara kadar ilim bırakılmamalı. İhmal etmemeli” diye konuştu.

Program hem yüz yüze hem de online ortamdan canlı olarak yayınlandı.