Yazar Hayati İnanç, Üsküdarlılar ile bir araya geldi

Üsküdar'da Bağlarbaşı ve Kongre Merkezinde gerçekleşen 'Can Veren Pervaneler' söyleşisinde yazar Hayati İnanç Üsküdarlılarla bir araya geldi. Divan edebiyatının geçmişine değinilen söyleşiye Üsküdarlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Söyleşide konuşan İnanç, "Hem Fatih'in hem Abdülhamid'in mirasını takiben ben de vasiyetim olarak web sayfama kitaplar koydum" diyerek dinleyicilere o kitapları okumalarını tavsiye etti.

Usta yazar Hayati İnanç Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Can Veren Pervaneler söyleşisinde Üsküdarlı vatandaşlar başta olmak üzere İstanbul'un farklı yerlerinden gelen vatandaşları Divan Edebiyatı'nın tarihine uzanan bir yolculuğa çıkardı. Hayati İnanç, unutulmaya yüz tutan Divan Edebiyatı'nın kültürel özelliklerini kendine has üslubu ile vatandaşlara aktardı.

Hayati İnanç'ın vasiyeti 5 kitap

Söyleşide eğitim, teknoloji, bilim, Türk geleneklerini ve ölüm konularını işleyen Hayati İnanç, vasiyetini belirterek, kendi internet sitesinde paylaştığı 5 tane kitabı salondaki dinleyiciler tarafından okunmasını istedi.

Vasiyetini açıklayan yazar Hayati inanç, “Hem Fatih'in hem Abdülhamid'in mirasını takiben ben de vasiyetim olarak web sayfama kitaplar koydum. Kitaplar oradan okunabiliyor, basıyorsun açılıyor. Kimse yanlış anlamasın, kendi yazdığım naçiz kitaplardan söz etmiyorum. Ama bunlar öyle değil, bunlar temel kitaplar. Olmazsa olmaz, medeniyetimizin ekseninde, merkezinde olan kitaplar” diyerek sözlerine devam etti.