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Yazar Kahraman Tazeoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklama

Destek Yayınları bir açıklama yaparak, yazarları Kahraman Tazeoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Destek Yayınları bir açıklama yaparak, yazarları Kahraman Tazeoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.


Destek Yayınlarından yapılan açıklamada, “Yazarımız Kahraman Tazeoğlu yeni kitabı BUKRE KALP'in tanıtım çalışmaları kapsamında katıldığı Çanakkale Kitap Fuarından dönerken Biga ilçesinde bir trafik kazası geçirmiştir. Kısa süre içinde Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavisi yapılan Tazeoğlu'nun genel sağlık durumu iyidir” ifadeleri yer aldı.

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