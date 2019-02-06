Yazar Tolga Akpınar'ın Deva romanı çıktı

Yazar Tolga Akpınar'ın son eseri Deva kitapçılarda yerini aldı.

Yazar Tolga Akpınar'ın son eseri Deva kitapçılarda yerini aldı. Üniversite sınavına hazırlık sürecinde Anne ve babası boşanma aşamasına gelen, bu yüzden geçirdiği travma sonrası epilepsi teşhisi konulan, bürokrat Kudret Selçuk ve vergi müfettişi Songül Selçuk'un tek çocuğu Deva'nın bir psikiyatrla yollarının kesişmesini ve daha sonra hayatındaki değişikleri anlatan Deva romanı büyük ilgi görüyor.

Olay örgüsü Ankara ve Kırşehir'de geçen, bozkır kültürünü ustalıkla işleyen, Aile içi şiddet, özgürlüğe vurulan pranga ve kişinin iradesine, fikrine saygı duymamanın dönüşü olmayan acılara sebep olduğu, söylenmek için geç kalınmış cümlelerin bir anlam ifade etmediği, sevginin aslında en hüzünlü anımızda keşfedildiği gibi kavramları anlatan romanda, aile içi şiddetin yanı sıra, alkolün zararlarına da farklı bir pencereden bakılıyor.

Ayrıca kitapta; anne, baba, evlat ve aile ilişkisinin nasıl olması gerektiği, ailenin kıymeti, iletişimin önemi gibi konulara vurgu yapılıyor.

Yazdığı her kitap çok okunanlar listesinde yer alan; her kesimden insanın okuduğu roman, çocuk hikâye, deneme ve şiir tarzında birçok başarılı esere imza atan Yazar Tolga Akpınar: edebiyat otoritelerinden övgü alan kitabıyla ilgili; romanla anne, baba ve evlat ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, "Bu kitabı özellikle üniversite çağındaki gençlerin ve anne babalarının okuması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Tolga Akpınar kimdir?

1983 yılında doğdu. Üniversite'yi İşletme bölümünden mezun olarak bitirmesine karşın Edebiyatla ilgilendi. Ulusal dergi ve gazetelerde edebi yazıları yayınlandı. 2009 yılında Sinestezi Dergisi'ni kurdu ve 2012 yılına kadar derginin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Radyo ve TV'lerde edebiyatla ilgili programlar yaptı. Deneme, şiir, roman ve çocuk hikayeleri kategorilerinde kitapları yayınlandı. Şiirlerinin birçoğunu kendisi seslendirdi ve uluslararası ölçekte düzenlenen şiir etkinliklerinde konuk şair olarak görev aldı. Çeşitli Üniversite, STK, Belediyeler ve diğer kurum ve kuruşlar tarafından düzenlenen konferans, söyleşi ve imza günü etkinliklerine katılmaktadır.

Sözleri ve yazılarıyla sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Yazar Tolga Akpınar, Nüktedan Dergisi ve birçok edebiyat dergisinde düzenli olarak yazmaktadır.