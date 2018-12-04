Yazdığı piyano konçertosunu Maltepe'de seslendirdi

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, genç kuşağın başarılı müzisyenlerinden besteci, piyanist Bogatay Köprülü'yü dinleyicilerle buluşturan bir konsere ev sahipliği yaptı.

Aralık ayı etkinlikleri kapsamındaki konserde Köprülü, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın bu yıl 10. kez düzenlediği, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması'nda ödül alan piyano konçertosundan bir bölüm seslendirdi. Çok sesli müziğe yeni yapıtlar kazandırmak, genç bestecileri özendirmek amacıyla düzenlenen yarışmada üçüncülük ödülünü kazanan eserin dünya prömiyeri, bu yıl 32. Uluslararası İzmir Festivali'nde yapılmıştı. Köprülü'nün, “Kutsal coğrafyamıza ve onun köklü müzik hazinesine ithaf ediyorum” dediği konçertosu ve piyano sonatı, dinleyicilerin beğenisini topladı. Köprülü, ünlü Alman barok müzik bestecisi Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven ve 19. yüzyılın önemli piyanistlerinden Franz Liszt eserlerine yer verdiği konseriyle, dinleyicileri keyifli bir klasik müzik yolculuğuna çıkardı.