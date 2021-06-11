“Yazılım sektörü 100 bin kişiye istihdam ile 10 milyar dolar ihracat hedefliyor”

ATP CEO'su Ümit Cinali, Türkiye ekonomisinin teknoloji sektörü ile büyüyeceğini belirterek, “Ülkemizde yazılım ekosistemindeki büyüme ile birlikte 2025 yılına kadar 100 bin ek istihdam ve 10 milyar dolarlık ihracat potansiyeli öngörülüyor. Bu alanı pas geçmemeliyiz” dedi.

Global pazarlarda kurumsal yazılımlar ve teknoloji çözümleri sunan ATA Teknoloji Platformları (ATP); Tradesoft, Zenia ve ATP Digital markalarıyla üç ana alanda faaliyet gösteriyor. Şirket, halka arzıyla elde ettiği kaynak ile yazılım sektöründe Türkiye'yi bir üst lige taşımayı planlıyor. Şirketin CEO'su Ümit Cinali, orta vadede yazılım ve teknoloji yatırımlarını, Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline geleceğini ifade etti. Cinali, “Ülkemizde yazılım ekosistemindeki büyüme ile birlikte 2025 yılına kadar 100 bin ek istihdam ve 10 milyar dolarlık ihracat potansiyeli öngörülüyor. Biz de bu alanı pas geçmek istemiyoruz ve yeni yatırımlarımız sürecek” açıklamasında bulundu.

“Girişimcilik yatırımları devam ediyor”

Bu alanda 2019 yılında 106 işlemde 106 milyon dolarlık melek ve girişim sermayesi yatırımı yapıldığını aktaran Cinali, “2020 yılında Türkiye girişimcilik yatırımları Covid-19'a rağmen artışına devam etti ve ilk üç çeyrek içinde 115 milyon dolara ulaştı. Halen Türkiye'nin ihracatında yüzde 0,5 payı bulunan sektörün bu payının yapılan yatırımlar, büyüyen pazarlar ve istihdam artışına paralel büyüyeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

“Yeni bir satın almaya imza atacağız”

Şirket olarak küresel çapta yatırımlara hız verdiklerini belirten Cinali, “2020 yılında da Hero çözümlerini Çin ve çevresindeki Asya Pasifik pazarlarına daha etkili bir şekilde ulaştırmak amacıyla Şangay merkezli TS China şirketinin yüzde 51 hissesini satın aldık. TS China, şirketimizin Çin'deki teknoloji ve stratejik iş ortaklıklarına da erişimini destekleyen önemli bir platform sunuyor. Yakın zamanda çok stratejik yeni bir satın almaya imza atacağız. Bu hem şirketimizin global ölçekte güçlenmesini hem de hızlı büyümesini sağlayacak” şeklinde konuştu.