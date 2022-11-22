Yazılımın 'matadorları' Türk yazılımları için İstanbul'da

İspanya'dan gelen 18 firma Türkiye'nin önde gelen 40 dijital dönüşüm ve fintech firması ile görüştü.

2021 yılında 2,6 milyar dolar ihracat yapan yazılım sektörü 5 yılda 15 milyar dolara ulaştırmayı planlıyor. Bu doğrultuda pazar çeşitliliği oluşturmak amacıyla Avrupa'daki yatırımcılar Türkiye'ye de yerli yazılım firmalarıyla bir araya getirildi.

İspanyol yazılımcılar ve Türk firmaları Yıldız Teknopark'ta gerçekleşen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlik kapsamında, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, HİB Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Komite Başkanı İlhan Bağören ve YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ve Madrid Ticaret Müşaviri Nazlı Seza Onat katıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Proje Müdürü Gencay Karaman da Türkiye'deki finans sektörü üzerine bir sunum yaptı. Firma sahiplerine sunum yapıldıktan sonra yüz yüze görüşmelerin başlatılacağı belirtildi.

“Türkiye ilgimizi çekmeye başladı”

Türkiye'nin gelişmekte olan potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu belirten start-up sahibi Marta Vales, “Biz firma olarak hem İspanya'da hem de Amerika'da projemiz bulunuyor. Blockchain üzerine start-up başlangıçlı bir firmasıyız. Bir start-up firması olarak bir çok ülkede iletişimimiz bulunuyor. Portekiz, Fransa ve Latin Amerika ülkeleriyle iletişim halindeyiz. Türkiye ile iletişimimiz olmamıştı. Piyasa olarak Türkiye ilgimizi çekmeye başladı ve bugün buradayız. Türkiye'yi çok ilginç buluyoruz çünkü gelişmekte olan büyük bir potansiyeli olan bir ülke hem de Asya ve Avrupa arasında köprü oluşturması çok önemli. Burada hem inovasyon açısından hem programcılık açısından ve birçok farklı açıdan iş birliği sağlayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“Türkiye'nin sunacağı veriler bizler için değerli”

Türkiye'nin sunacağı veriler ve geniş planlama yapısından bahseden İspanyol yazılım şirketi sahibi Manuel Jose, “Burada bir çok sektör görüyoruz. Bankalar, endüstri, startup firmaları ve programcılık gibi değişik sektörler burada. Burada bizlere sunulacak verileri önemle bekliyoruz. Ayrıca burada yüz yüze görüşmeler yapılacak bunlarda bizim için önemli. Biz bir çok sektörle ilgileniyoruz. Türkiye'nin bize çok geniş seçenekler sunduğunu görüyoruz. Burada olan durum bizi heyecanlandırıyor. Türkiye gelişmekte olan ve yazılım konusunda ilerleyişi iyi bir ülke. Merakla ikili görüşmelerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinlikte 18 İspanyol firma, dijital dönüşüm ve fintek alanında uzman 40 Türk firma ile bir araya geldi.