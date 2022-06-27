Yazın tadı renkli etkinliklerle çıkarılıyor

Yaz boyunca gastronomi temalı etkinlikler ile dünyadan ve Türkiye'den farklı mutfakları buluşturan, atölye çalışmaları gerçekleştiren noktalar öne çıkıyor. GastroJazz temalı hafta sonunda konuklar cazın geçmişini ve kültürünü ustalarından dinlerken kökenindeki mutfağın lezzetlerini uzman şeflerin ellerinden tatma fırsatı buldu. Etkinliğe katılanlar arasında Uğur Güneş, Sema Ergenekon, Uğur Aslan, Melih Özdoğan, Akasya Asıltürkmen, Ebru Zeynep Atay, Arzu Kanberi gibi isimler yer aldı. Etkinlikler kapsamında cazın ustaları tüm hafta sonu yer alan caz konserleri ile misafirlere müzik ziyafeti yaşatırken, Oğul Türkkan ve Şule Başaran gibi uzmanlar gastronomi work shopları ile önemli bilgiler aktardı. Türkiye'de cazın ustaları Ferit Odman, Eylül Ergül, Ozan Musluoğlu, Serdar Barçın, Su İdil ve Tolga Bilgin Jazz Ensemble sahne alırken birçok lezzet şef Tamer Özkan tarafından hazırlandı. Hilton Sarıgerme Genel Müdürü Tunç Batum, “Misafirlerimize farklı deneyimleri yaşatmak üzere spor, müzik, iyi yaşam ve gastronomi gibi konularda etkinlikler düzenlemeye tüm yaz boyu devam ediyoruz. Hikaye, ritim, ezgi, tat, haz ve cazı birleştirdiğimiz bu hafta sonunda yemek konuştuk, unutulmaz konserler dinledik, eşsiz lezzetler tattık. Bu etkinliğe emeği geçen tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Temmuz ayında da 2 yaka 1 mutfak teması ile Türk - Yunan mutfağına değineceğimiz gastronomi etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.