YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran'da

KKTC'nin en çok tercih edilen üniversitelerinden olan Yakın Doğu Üniversitesinin 2019-2020 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 09.00'da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs sıralama sınavında, Yakın Doğu Üniversitesinde bulunan 19 fakülte, 3 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 215 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkına sahip olacak. KKTC liselerinde 4 yıl eğitim gören TC uyruklu öğrenciler de KKTC Burs ve Sıralama Sınavı'na girebilecek.

"Gençlerin hayallerini gerçekleştirebilmesi için rehber olacağız”

Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur sınavla ilgili yaptığı açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesinin gençlere eğitim ve kültürel bağlamda rehber olmayı her zaman görev edindiğini ifade ederek, gençlerin hayallerini somutlaştırabilmesi için imkanlar tanıdığını söyledi. Bölgede en çok tercih edilen üniversite olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıdıklarına dikkat çeken Doç. Dr. Yeter Tabur, “Yakın Doğu Üniversitesinin tahsis ettiği burs kontenjanı ile gençlerimize kendi ülkelerinde öğrenim olanağı sağlarken, başarılı öğrencileri de ödüllendirmeyi ilke ediniyoruz. Gençlerimizi hayallerini gerçekleştirebilmek ve gerçek anlamda bir kampüs üniversitesi hayatı deneyimlemeleri için 19 fakülte, 3 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulunda bulunan 215 lisans ve ön lisans programlarına bekliyoruz” dedi.

Son başvuru tarihi 31 Mayıs

Sınava katılacak adayların 31 Mayıs 2019 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ofisine sınav kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Adaylar üç bölüm tercih yapabilecek. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucuna ve kontenjan sayısına bağlı olarak tercih yapılan bölümler arasında gerçekleştirilecek. Kolejlerden mezun olan veya olacak olan öğrenciler, YDÜ'nün tüm bölümlerine belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A'Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O'Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt hakkı elde edebilecek.

Sınav için gerekli olan belgeler

Sınav başvurusu için adayların KKTC kimlik kartı fotokopisi, 1 adet vesikalık resim ile Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğüne başvurmaları veya liselerde kurulacak olan kayıt stantlarına başvuruda bulunarak kayıt yaptırmaları gerekiyor. YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı'na başvuracak adaylar 2236464 no'lu (dahili:5367-5774-5408) no'lu telefondan veya www.neu.edu.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilir.