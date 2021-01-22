YDÜ'nün bilimsel makaleleri dünyada ilk binde yer aldı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), 2020'de bilimsel makaleleri en çok atıf alan üniversiteler sıralamasında dünya genelinde ilk binde, Türkiye'de özel üniversiteler arasında dördüncü, KKTC üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı.

Üniversitelerin ürettiği bilimsel çalışmaların uluslararası alanda görünürlüğü ve bu yayınların aldığı atıfların analiz edildiği listede Yakın Doğu Üniversitesi en başarılı üniversiteler arasında yer aldı. Webometrics tarafından yapılan dünya üniversitelerinin sıralandığı listede YDÜ, dünya sıralamasında 939'uncu sırada yer alarak, dünya genelinde en iyi ilk bin üniversite arasına girdi. Üniversite aynı zamanda, Türkiye'deki özel üniversiteler arasında dördüncü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise birinci sırada yer aldı.

Akademisyenlerinin yayımladığı bilimsel makalelerin altığı atıf sayısına göre hazırlanan liste, üniversite bünyesinde yayımlanan bilimsel yayınların niteliğini ortaya koyması açısından önemli bir liste.

“Ürettiğimiz bilimsel bilginin niteliğini de gösteriyor"

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Webometrics'te yayımlanan listede, atıf sayılarına göre Yakın Doğu Üniversitesi'nin özel üniversiteler arasında Türkiye'de 4'üncü, KKTC'de birinci ve dünya genelinde ilk bin arasında yer almasının, Yakın Doğu Üniversitesi'nde üretilen bilimsel bilginin kalitesini göstermesi açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. Üretilen bilimsel içeriği Ar-Ge faaliyetleri, inovatif ve yerli teknolojilerle birleştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Üniversite olarak bilime, araştırmaya, insanlığa ve topluma gerçek anlamda katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Beş yıl önce başlattıkları bir dönüşümle üniversitenin bilimsel makale sayısının beş kat arttığını söyleyen Prof. Dr. Günsel, akademisyen ve araştırmacılarına bilimsel proje geliştirme ve araştırma konusunda önemli destekler sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Sağladığımız olanak ve desteklerle akademik kadrolarımızın bilimsel üretkenliklerini artırabilmeleri için uygun bir ekosistem oluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Günsel hedeflerinin ise aynı listede dünya üniversiteleri arasında ilk 500'e girmek ve kalıcı olarak bu başarıyı sürdürebilmek olduğunu vurguladı.

“Bu başarı, yoğun ve sistematik çalışmaların bir sonucu”

Disiplinler arası araştırmalara ve çalışmalara çok önem verdiklerini dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, ulaşılan bu başarının yoğun ve sistemli bir çalışmanın sonucu olduğunu söyledi. Yayın, patent ve ürün geliştirme konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, “Webometrics tarafından Google Scholar üzerinden bu yıl yapılan ölçümlemede üniversitemizin yer almasının öğrenim, araştırma, akademik kaynak gösterimi, endüstriyel bağlantılar, uluslararası vizyon ve öğretim elemanı kalitesi olarak niteliğini ortaya koyan önemli bir göstergedir” dedi.