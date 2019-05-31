“Yed-i emin” hırsızları yakalandı

Arnavutköy'de bulunan bir “Yed-i Emin” deposundan hacizli malları çalıp, hurdaya dönüştürerek satma hazırlığında olan 6 şüpheli İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyonuyla yakalandı. Kiraladıkları 2 tır ve 1 vinç ile Yed-i Emin deposunda bulunan maddi değeri yüksek makineleri çalan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy'de bulunan bir “Yed-i Emin” deposunda hırsızlık yapıldığı bilgisini aldı. Zaman kaybetmeden harekete geçen ekipler; görgü tanıklarının ifadeleri ve yüzlerce güvenlik kamerasının detaylı incelenmesi sonucunda, şüphelilerin kiraladıkları 2 tır ve 1 vinç yardımıyla depoda bulunan milyonlarca lira değerindeki malları çaldığını tespit etti. Jandarmanın yaptığı istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; çalınan malların Arnavutköy'de bulunan bir hurda deposuna götürüldüğü belirlendi.

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri; hurda deposuna baskın düzenleyerek çalınan malları ele geçirdi. Şüphelilerin de izini süren Jandarma, her birini ev ve işyerlerinde kıskıvrak yakaladı.

Milyonluk Tesktil Makinelerini Hurdaya Çevirmişler

Jandarma tarafından yakalanacağını anlayan şüpheliler, çaldıkları milyonlarca liralık makineleri bir an önce hurdaya çevirmeye çalıştı.

Ancak 24 saat içerisinde hurda deposunu tespit ederek baskın düzenleyen Jandarma ekipleri; Yed-i Emin deposundan çalınan ve çoğunluğu tekstil makinelerinden oluşan milyonlarca liralık malların büyük bir kısmını hurdaya çevrilmeden sağlam olarak ele geçirdi.

Jandarma'ya Teşekkür

Neredeyse tamamı sağlam olarak ele geçirilen malzemeler, Yed-i Emin deposu sahibi İlhan V.'ye teslim edildi.

6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.