Yedi Güzel Adam Kitap Fuarı sona erdi

Adını Türk edebiyatının önde gelen isimleri Yedi Güzel Adam'dan alan fuardaki deprem bağış standında ise 50 bin TL toplandı.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlen Yedi Güzel Adam Kitap Fuarı, Esenler Dörtyol Meydanı'nda 12 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında on binlerce kitapseveri bir araya getirdi. Fuar, okur-yazar buluşmaları, imza günleri, paneller ve pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Adını Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden alan fuarda Yedi Güzel Adam Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Sezai Karakoç'un eserlerinin yer aldığı stantlara ilgi oldukça yüksek oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden edebiyatçılar için ayrı stantların kurulduğu fuarda, yazarların eserleri de okurla buluştu. Esenler Belediyesi ise fuara tüm yayınlarıyla katıldı.

38 yayınevi katıldı

38 yayınevinin katıldığı fuarda Erhan Afyoncu, Saliha Erdim, Hayati İnanç, Mete Yarar, Alişan Kapaklıkaya, Merve Gülcemal, Savaş Barkçin, Nurullah Genç ve Tufan Gündüz'ün yanı sıra Suheyla Sancar, Ersin Nazif Gürdoğan, Ali Haydar Haksal, Şakir Kurtulmuş, Şeref Yumurtacı, Erhan Genç, Özcan Ünlü, Gülhan Tuba Çelik, Demirhan Kadıoğlu, Abdülbaki Kömür, Mehmet Nuri Yardım, Bestami Yazgan Osman Koca, Suat Köçer, Mehmet Güneş, Mehmet Fatih Can, Mehmet Fatih Can, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Merve Uygun, Eda Bayrak, Şeyma Subaşı, Ahmet Murat ve Melih Tuğtağ, gerçekleştirdikleri söyleşilerle okurla bir araya geldi. Fuarda söyleşisi olan yazarlar, eserlerini okurları için imzaladı.

Deprem bağış standında 50 bin lira toplandı

Fuarda Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) tarafından kurulan sanat standında ahşap rölyef, çini, desen (geometri) atölyesi, ebru, grafiti, hüsn-i hat, kağıt rölyef, kaligrafi, karikatür, resim, seramik, seramik takı atölyesi, temel tasarım ve el sanatları branşında eğitim alan öğrencilerin el emeği ürünleri sergilendi. ‘Deprem bağış standı'nda sergilenen ürünlerden elde edilen 50 bin TL ise deprem bölgesine gönderildi. Bazı branşlarda düzenlenen atölyelerde de ziyaretçiler çeşitli ürünler ortaya koydu.

En uzun süre açık kalan fuar

Fuarın koordinatörü Halil İbrahim Aygül, fuarın verimli geçtiğini kaydederek, “Fuarımız en uzun süre açık kalan fuarlardan biri oldu. Gerek gençlerimizin gerekse vatandaşımızın fuara ilgisi yüksekti. Söyleşi ve imza günlerimize katılım da memnun edici seviyedeydi. Adını Yedi Güzel Adam'dan alan fuarımızda deprem bölgesi için de bir miktar bağış toplandı. Ziyaretçilerimiz ESEV standımızda hem eğlendi hem öğrendi hem de kardeşlerimiz için bağışta bulundu” ifadelerini kullandı.