“Yeditepe Huzur” uygulamasında İstanbul Boğazı'nda kuş uçurtulmadı

İstanbul'da düzenli olarak yapılan “Yeditepe Huzur” asayiş uygulaması kapsamında Deniz ve Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri İstanbul Boğazı'nda denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında polis ekipleri, balıkçı, gezi, tur tekneleri ve özel yatlara yanaşarak kaptan, mürettebat ve yolculara evrak ve Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptı. Saat 19.00'da başlayan denetim 21.00'e kadar sürdü.