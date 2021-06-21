YEK-G piyasasının ilk işlemi Zorlu Enerji'den

Zorlu Enerji, EPİAŞ tarafından hizmete açılan YEK-G piyasasının ilk işlemini yaparak Türkiye'nin ilk YEK-G sertifikasının sağlayıcısı oldu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması için üretimden tüketime her alanda rol model olmayı hedefleyen Zorlu Enerji, 15 Haziran tarihinde EPİAŞ'ın uzlaştırma sonrası uygulamaya açtığı YEK-G sistemi üzerinden ihraç yoluyla ilk sertifikasını oluşturup itfa yolu ile kullandırarak bir ilke imza attı.

Sürdürülebilirlik yaklaşımının temelinde etki odaklı büyüme, düşük karbonlu çevre dostu operasyon ve tedarik zinciri yönetimi ile yerel sosyo-ekonomik kalkınma yer alan Zorlu Enerji, Kızıldere 3 Jeotermal Enerji Santralinden ürettiği enerjiyi, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak illerinden oluşan Osmangazi Bölgesi'nde bulunan perakende ofis binalarında kullanarak, binalarını yeşil enerji sertifikası ile belgelendirmiş oldu.

Yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan gerçekleştiren şirket, ürettiği enerjiyi bireysel ve kurumsal aboneleri ile dileyen serbest tüketicilerin de kullanımına sunacak.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), elektriğin üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırılmak, belgelemek ve çevre koruma amaçlarıyla, 01 Haziran 2021 tarihinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemini devreye aldı.

Sistem kapsamında şirketler, Avrupa Birliği'nin Paris Anlaşması ile şart koştuğu tedarik zincirinin kaynağını belgelemesi konusunda YEK-G'den faydalanabilecek ve dileyen tüketiciler yeşil enerji kullanma imkanı bulacak.