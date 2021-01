Yekta Kopan canlı yayında okurlarıyla buluşacak

Boyner ve Can Yayınları Edebiyat Sohbetleri'nin ilk konuğu yazar Yekta Kopan olacak. Yazarlığının yanı sıra sunucu ve seslendirme sanatçısı olarak da bilinen Yekta Kopan'ın katılacağı söyleşi 2 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Boyner, müşterilerinin yaşamının her anına eşlik etmek, onların hayatına değer katmak ve ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi için ürün ve kategori yelpazesini genişletmeye, farklı etkinlikleri müşterileri ile buluşturmaya devam ediyor. Bu doğrultuda en son boyner.com.tr'de kitaplara da yer vermeye başlayan şirket, kitapsever müşterilerini Can Yayınları'nın Türk ve dünya edebiyatından yüzlerce eseriyle buluşturuyor. Türk ve dünya edebiyatından klasik veya çağdaş, birbirinden değerli kitaplara yer veren Boyner bu iş birliğini Can Yayınları yazarlarının katılacağı Edebiyat Sohbetleriyle de geliştiriyor. Tanem Sivar tarafından sunulacak söyleşiler, şirketin sosyal medya hesabından 15 günde bir canlı yayınlanacak.

Boyner ve Can Yayınları söyleşilerinin ilk konuğu ise yazar Yekta Kopan olacak. Yazarlığının yanı sıra sunucu ve seslendirme sanatçısı olarak da bilinen Yekta Kopan'ın katılacağı söyleşi, 2 Ocak'ta saat 18.00'da başlayacak. Tanem Sivar'ın Yekta Kopan ile kitapları ve edebiyat üzerine Boyner'in sosyal medya hesabından canlı olarak yapacağı keyifli sohbet, yeni yılın ilk hafta sonuna renk katacak.

Ayrıca 5 izleyicinin Yekta Kopan'ın son kitabı Sarmaşık'ı imzalı olarak kazanma imkanı olacağı belirtildi.