Yelken heyecanı İstanbul'da başlıyor

13 Nisan'da Moda'dan başlayacak yarış, 14 Nisan'da Tuzla Körfezi'ndeki turun ardından sonra erecek. 2 etap olarak düzenlenen Fahir Çelikbaş Kupası 14 Nisan'da Viaport Marina'da düzenlenecek ödül törenin ardından sonra erecek.

Yarışın ilk ayağında, 13 Nisan Cumartesi günü Moda'dan başlayacak yarışın ardından yatlar 18 deniz millik yarışı Viaport Marina önündeki varış hattında tamamlayacaklar. İkinci ayağı 14 Nisan'da Tuzla parkurunda 2 adet şamandıra yarışının takip ettiği serinin ödülleri gün sonunda yapılacak ödül töreninde sahiplerini bulacak. Ayrıca 13-14 Nisan'da tekneler marinada ücretsiz konaklayabilecek.

Viaport Marina Cup'ı bir gelenek haline getirdiklerini kaydeden Viaport Marina Müdürü Sinan Arslan, "Bu yıl da her yıl olduğu gibi Viaport Marina Cup organizasyonuyla yat yarışına adımızı vermekten ve İstanbul yarış filosunu marinamızda ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yarışçıların ailelerini de Viaport Marina'da vakit geçirmeye davet ediyoruz" diye konuştu.