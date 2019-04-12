İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yelken heyecanı İstanbul'da başlıyor

Dünyanın ilk ve tek 9 fonksiyonlu marinası olduğu belirtilen Viaport Marina, Viaport Marina Cup ile yelken tutkunlarını bu yıl da ağırlamaya hazırlanıyor.



13 Nisan'da Moda'dan başlayacak yarış, 14 Nisan'da Tuzla Körfezi'ndeki turun ardından sonra erecek. 2 etap olarak düzenlenen Fahir Çelikbaş Kupası 14 Nisan'da Viaport Marina'da düzenlenecek ödül törenin ardından sonra erecek.


Yarışın ilk ayağında, 13 Nisan Cumartesi günü Moda'dan başlayacak yarışın ardından yatlar 18 deniz millik yarışı Viaport Marina önündeki varış hattında tamamlayacaklar. İkinci ayağı 14 Nisan'da Tuzla parkurunda 2 adet şamandıra yarışının takip ettiği serinin ödülleri gün sonunda yapılacak ödül töreninde sahiplerini bulacak. Ayrıca 13-14 Nisan'da tekneler marinada ücretsiz konaklayabilecek.



Viaport Marina Cup'ı bir gelenek haline getirdiklerini kaydeden Viaport Marina Müdürü Sinan Arslan, "Bu yıl da her yıl olduğu gibi Viaport Marina Cup organizasyonuyla yat yarışına adımızı vermekten ve İstanbul yarış filosunu marinamızda ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yarışçıların ailelerini de Viaport Marina'da vakit geçirmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.