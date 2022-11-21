Yelkende 5 kupa birden kazandılar

Uluslararası Yat Yarışları'ndan 5 kupa ile döndü. Mavi Vatan 1.'lik, Cumhuriyet Kupası 3.'lük, Barbaros Hayrettin Paşa 3.' lük ve Overhall 1.'lik alarak Genel Klasmanda şampiyonluk elde eden takım, böylece 2022 yılında toplam 13 şampiyonluğun sahibi oldu.

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'ndan 5 kupa ile dönen Altınbaş Üniversitesi Yelken Kulübü, bu yıl toplamda 13 şampiyonluk kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yelken sporuyla üniversitede tanıştığını belirten üniversitenin Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Ahmet Mısırlı, “İlk eğitime katıldığımda amacım hafta sonu iki saat tekneyle açılıp, zihnimi boşaltmaktı. Mekanik ve fizik kurallarıyla işleyen şeylere büyük ilgi duyduğum ve becerili olduğum için kısa sürede takıma girdim. Çok yeni olmama rağmen eski kulüp başkanımız mezun olurken, görevi bana devretmeyi uygun gördü” dedi.

“Üniversitelerdeki yelken gibi kulüpler, öğrencilerin bu sporlara ulaşımını kolaylaştırıyor”

Altınbaş Üniversitesi Spor Koordinatörü Ercan Dedeşah ise üniversitelerdeki spor kulüplerinin öğrencilerin gerçek yaşam becerileri geliştirmesinde büyük katkıları olduğunu dile getirdi ve yelkenin özellikle son yıllarda düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonların da etkisiyle popüler olmaya başladığına işaret etti. Maliyetli olması nedeniyle herkesin kolayca ulaşabileceği bir spor dalı olmadığına değinen Dedeşah, yelken sporu eğitimlerinin tüm öğrencilerine ücretsiz olarak verildiğini ve bu konuda üniversitenin yelken kulübü öğrencilerine önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

“Bir senede 13 şampiyonluk kazandık”

Son 1 yıldır büyük yol katettiklerini vurgulayan ve katıldıkları turnuvalarda bu sene 13 şampiyonluk kazandıklarını belirten Dedeşah, öğrencilerin arasından yeni yetenekler keşfettiklerini ve son bir senedeki yoğun çalışma sonucunda da bu seneki Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yelken Yarışlarından 5 kupa kazanarak, genel klasmanda şampiyon olarak döndüklerini belirtti. Bu öğrencilerin daha önce yelken sporunu hiç yapmadıklarını ve bir ilgilerinin olmadığını da vurguladı.

“Üniversitelerinin sağladığı bu imkan sayesinde gençler hem yeteneklerini keşfettiler hem takım olmayı öğrendiler hem de başarmanın verdiği özgüven duygusunu yaşadılar” diyen Dedeşah, yelken sporunun dünyada elit bir spor olması nedeniyle mezun olan öğrencilerin ilerleyen hayatlarında önemli network ve kazanımlar elde etmelerine katkı sağladıklarını vurguladı. Ercan Dedeşah, ayrıca yelkenle birlikte birçok spor branşında yetenek taramaları yaparak, spor takımlarına öğrencileri yetiştirdiklerini belirtti.

Takım kaptanı Ahmet Mısırlı gibi birçok yelken sporcusu öğrencinin mezuniyetlerinden sonra okulda yelken takımına koçluk, liderlik yapmasını planladıklarını, böylece sürekliliği de sağlamayı hedeflediklerini anlattı.