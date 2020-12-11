Yeme içme sektörünün beklediği ‘komisyon' adımı atıldı

Pandemi nedeniyle sadece paket servis veren restoran ve kafelerin ‘komisyon' çağrısı yanıt buldu. Yemek sipariş platformu GetirYemek, bu konuda adım atarak Ocak ayı sonuna kadar işletmelerden komisyon alınmayacağını duyurdu.

GetirYemek, Ocak ayı sonuna kadar restoranlardan alınan tüm siparişlerdeki yönlendirme hizmeti komisyonunu kaldırdı.

GetirYemek CEO'su Batuhan Gültakan konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “COVID-19 pandemisinin en çok sekteye uğrattığı sektörlerin başında yeme - içme sektörü geliyor. Şu anda pek çok işletme ayakta kalmaya çalışıyor. Kurulduğumuz günden bu yana restoran iş ortaklarımızın yanında yer aldık. Onlarla birlikte büyüyeceğimizin bilinciyle, dayanışma içinde hareket ettik. Bu duruşumuz bugün de değişmedi. GetirYemek'teki sipariş yönlendirme hizmeti komisyonumuzu Ocak ayı sonuna kadar kaldırdık. Bu zorlu süreçte üzerimize düşeni yaparak, restoranlarımıza tam destek sağlamaya devam edeceğiz” yorumlarında bulundu.

Gültakan sektör için düzenli nakit akışının önemini dikkate alarak restoranların kazançlarını ertesi gün öğlene kadar hesaplarına gönderildiğine dikkat çekerek, “Bunun yanı sıra restoranların platforma listelenmeleri ve kampanyalara katılmaları gibi süreçler için herhangi bir ek ücret de talep etmiyor. Paket servise olan talebin artırılması için kolları sıvayan marka, tüm siparişlerdeki yönlendirme hizmeti komisyonunun kaldırmasının yanı sıra siparişlerin artması için restoranlara kampanya desteği de sağlıyor” dedi.