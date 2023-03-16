Yemek yaparken dikkat: Kızgın yağ hastanelik etti

Dizleri ve ayaklarında yanıklar oluşan Yüksel, “Sapı fark etmedim, tava kaydı, ayağımın üstüne düştü. Ayaklarım yandı, yemek yaparken çok dikkatli olsunlar, sapına değmesinler. İnsan başına gelmeyince bilemiyor, şu anda tava bile kullanmayı düşünmüyorum” dedi.

Eyüpsultan'da yaşayan 46 yaşındaki ev hanımı Ömür Yüksel, geçtiğimiz ay akşam yemeği hazırlamak için mutfağa girdi. İddiaya göre yemek yapmak istediği sırada Yüksel yanlışlıkla tavanın sapına dokunmasıyla kızgın yağ, bir anda ayakları ve dizlerine döküldü. Sıcak yağın meydana getirdiği acıyla Yüksel, mutfakta çığlık atınca çocukları yanına koştu. Hemen banyoya götürülen kadının yanıklarının üzerine su tutuldu, sonrasında ise aile hastanenin yolunu tuttu. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne getirilen Yüksel'in tedavisine burada devam edildi. Şehir Hastanesi'nde çeşitli işlemler ve operasyonlar geçiren Yüksel, tavanın devrildiği anı anlatırken Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Turan da uygulanan tedaviye ilişkin bilgi verdi.

“Tava bile kullanmayı düşünmüyorum”

Akşam yemeği yaparken yaşanan kaza sonrası vücudunda yanıklar oluştuğunu ifade eden 46 yaşındaki ev hanımı Ömür Yüksel, “Yemek yapıyordum, çorba ile pilavımı yaptım. Tavayı koyayım dedim, koydum, kızdırdım, o anda sapı herhalde fark etmedim. Kaydı, ayağımın üstüne düştü. Ayaklarım yandı, bende panik atak olduğu için kendimi kaybetmişim. Çocuklarım ‘anne sakin ol' dedi. Zaten o anda hemen suyun altına girdim, kızımın tavsiyesiyle bu hastaneye geldim. Damadım doktor, kızım hemşire, kızımın arkadaşı bu hastanede çalışıyordu. Yağ kızartırken veya yemek yaparken çok dikkatli olsunlar, sapına değmesinler. Dikkatli kullanılmadığı zaman böyle vakalar başımıza geliyor. Allah daha beterinden korusun. Bundan sonra çok dikkatli olmaya çalışacağım insan başına gelmeyince bilemiyor artık tavayı çok dikkatli kullanacağım. Şu anda tava bile kullanmayı düşünmüyorum” dedi.

“2 kere ameliyat etmek durumunda kaldık”

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Turan, ev ve iş kazaları konusunda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek küçük önlemlerin sağlık anlamında çok büyük problemlerin önüne geçtiğini belirtti. Yaşanabilecek yanık durumlarında ise ilk müdahalenin çok önemli olduğunu ve kişilerin yanık noktayı musluk suyu altında tutması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Turan, “Hastamız yemek yaparken yağ kızartıyor ancak kızardıktan sonra tavanın sapına dokunma neticesinde olabilir, üzerine tava, kızgın yağ dökülüyor. Döküldüğü anda tabi yağın içerdiği enerji çok fazla, ciltte ciddi hasarlara yol açabiliyor. O cilt hasarlarıyla bize başvurdu. Geldiği andan itibaren de biz ilk tedavilerine başladık. Akabinde de o kızgın yağın oluşturduğu hasarları, ölü dokuları temizlemeyle ilgili, 2 kere ameliyat etmek durumunda kaldık. Kızgın yağ, tarih boyunca savaşlarda da kullanılmış ve çok enerji içeriyor. Bu geniş alanlar olduğu zaman da ağır hasarlara yol açabiliyor, iş kazaları, ciddi ev kazalarında bu 3'üncü derece, yer yer 2'inci derece olmak üzere yanıklara ve ölümlere yol açabilecek bir süreç içerisine hastalarımızı sokabiliyor. Özellikle ayaklarında olmuş ama neyse ki çok geniş alan değil ama maalesef benzer hastaları sık sık görebiliyoruz. O yüzden evde yemek yaparken mutlaka çok dikkat etmek gerekiyor. Ocak açık unutuluyor, alev patlaması oluyor, o basıncın, patlamanın yol açtığı travmalar, kafa travmaları, düşmeler ve çok ciddi yanıklarla hastalarımız bize başvurabiliyor” diye konuştu.

Öte yandan 46 yaşındaki Ömür Yüksel, Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.