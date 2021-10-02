Yemek yemek için yolun karşısına geçmek istediler, canlarından oldular

Gaziosmanpaşa'da yemek yemek için yolun karşısındaki restorana geçmeye çalışan 3 kişiye aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla metrelerce uzağa savrulan 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaza saat 00.00'da Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki M.Ş idaresindeki 34 KL 5439 plakalı otomobil aşırı süratten dolayı çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kişi yaklaşık 200 metre savruldu.

3 kişi feci şekilde can verdi

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar ile sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 3 kişiden 1'i olan Aydın Akça'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Kamışlıdere ve Sabri Akça'nın da kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Caddenin bir kısmı kapatıldı

Polis ekipleri, caddenin bir bölümünü kapatırken araçlarında kontrollü bir şekilde devam etmesini sağladı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından olay yerindeki cenaze ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın çıkış nedenini araştırmak için geniş çaplı inceleme başlattı.