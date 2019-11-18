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YEN Koleksiyonu Tayland'da

Sanatçı Fırat Neziroğlu YEN koleksiyonu ile Tayland’a ziyaret gerçekleştiriyor.

Sanatçı Fırat Neziroğlu YEN koleksiyonu ile Tayland'a ziyaret gerçekleştiriyor.


Anadolu'nun on binlerce yıllık zanaatkarlarının izinde dokuma sanatını dünyaya tanıtan ve YEN koleksiyonu ile Newyork Fashion Week'te büyük beğeni toplayan sanatçı Fırat Neziroğlu; Tayland Krallığı özel daveti, Tayland Turizm Otoritesi Türkiye Elçisi Fatma Güner Üstüner Pala ev sahipliğinde Tayland'a gitti. Geleneksel Anadolu tezgahlarında tamamen elde dokunana kumaşlarla oluşturulan YEN Koleksiyonu, Uzakdoğu esintileri taşıyan yepyeni bir tarzla ‘Tayland Turizm' işbirliği ile Tayland için özel bir koleksiyona dönüşecek.

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