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Yenal Gökyıldırım, Kategori Mağazacıları Deneği'nde yeniden başkan

Kategori Mağazacıları Derneği (KMD) Genel Kurulu’nda Yenal Gökyıldırım yeniden başkanlığa seçildi.

Kategori Mağazacıları Derneği (KMD) Genel Kurulu'nda Yenal Gökyıldırım yeniden başkanlığa seçildi.


Organize perakende sektörünün önemli oyuncularını temsil eden KMD'nin Genel Kurul toplantısı 13 Şubat Çarşamba günü yapıldı. Sektörün öncü isimleri yeni dönem Yönetim Kurulu'nda yerlerini alırken, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım'ın devam ettirmesine karar verildi.



Verimlilik en ön plana çıkacak


KMD'nin 2019 plan ve programlarının da görüşüldüğü genel kurul toplantısında verimliliğe vurgu yapan Yenal Gökyıldırım, “Ülkemiz, perakende için halen büyük fırsatlar barındıran bir yapıya sahip. 2019'da verimliliğe her zamankinden daha fazla önem verip sektörümüzü, şirketlerimizi güçlendirmeye; müşteri ve iş ortaklarımıza fayda sağlamaya devam edeceğiz. Ve tabii ki aynı zamanda da geleceğe yatırıma devam edeceğiz. KMD olarak sahiplendiğimiz ana konulardan biri olan “teknolojiye yatırım” 2019'da da odağımızda olacak ve hem verimlilik hem de faydalara artı değerler katacak” dedi.



Kanun yapıcılarla yakın temas


Perakende sektörünü ilgilendiren mevzuatın son dönemde oldukça ağırlaştığını ve operasyonların etkilendiğini belirten Gökyıldırım, “Yeni dönemde kanun yapıcılarımızla daha yakın temas halinde bulunarak hem ülkemizin ve tüketici refahımızın gelişimi, hem de sektörümüzün önünü açabilecek düzenlemeler için çalışacağız. Hükümetimizle ve ilgili Bakanlıklarımızla hali hazırda süren yapıcı işbirliklerimiz artarak sürecek” ifadelerini kullandı.


KMD'nin yenilikçi faaliyetlerinin ve etkinliklerinin de hızla süreceğini belirten Gökyıldırım, Sürdürülebilirlik Sempozyumu'nu Haziran, Perakende Teknolojileri Konferansı'nı Ekim ayında gerçekleştireceklerini söyledi.

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