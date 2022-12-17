Yener Gölbaşı: "Sahne videolarım için ekip kuracağım"

Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan ve ünü tüm Türkiye'ye yayılan türkücü Yener Gölbaşı hedef büyüttü. Genç sanatçı, sahne videoları için profesyonel ekip kurmaya hazırlandığını açıkladı.

Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla kısa sürede hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan ünlü türkücü Yener Gölbaşı, halay başta olmak üzere halk oyunlarındaki başarılı performansıyla da adından söz ettiriyor. Sahne aldığı düğünlerde kaydedilen videoları izlenme rekorları kıran, Instagram'da 100 bin takipçi barajını geçen genç türkücü, “Sahnede sesin ve dansın bir bütün olduğunu düşünüyorum. Bunun bilinciyle halk oyunları konusunda kendimi geliştirmek için sürekli çalışıyorum” dedi.

"Formumu halayla koruyorum"

Yakışıklılığı ve her daim fit görüntüsüyle dikkat çeken Yener Gölbaşı, halk oyunlarının formunu korumaya da yardımcı olduğunu söyledi. Yener Gölbaşı, "Yemek yemeyi çok seven biriyim ama aynı zamanda çok hareketliyim. Sahne öncesi ve sonrası ciddi bir hazırlık evresi geçiriyorum. Özellikle provalar oldukça yorucu geçiyor. Sahnede olduğum sürede zaten yerimde durmuyorum. 3-4 saat boyunca tempo neredeyse hiç düşmüyor. Bu sayede formumu korumak için ekstra çaba sarf etmeme gerek kalmıyor. Ancak yine de fırsat buldukça spor yapmaya da gayret ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ekip kurmak için çalışmalara başladım"

Sahne videolarının gördüğü ilgiden memnun olduğunu da belirten ünlü türkücü, bu konuya profesyonel olarak eğilme kararı aldığını belirtti. Ünlü türkücü, "Sahne videolarımız halkımızın beğenisini kazandı. Yüklenen her videomuzu binlerce kişi izliyor. Biz de hayranlarımıza saygımızın bir göstergesi olarak bu alana daha özenli yaklaşma kararı aldık. Bundan böyle kendi videolarımızı profesyonel arkadaşlar çekecek. Sırf bu iş için ekip kuracağım. Böylelikle insanlara daha kaliteli daha eğlenceli videolar sunacağız. Bu videoları düzenli olarak resmi YouTube hesabımdan paylaşacağım" diye konuştu.