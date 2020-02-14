Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray Kamyon Fabrikası'nda üretilen Yeni Actros çekiciler, Türkiye'de satışa sunuluyor.

Mercedes-Benz Türk tarafından; Türkiye'de ilk defa 2008 yılında piyasaya sunulan ve 2010 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası'nda üretimine başlanan Actros, Euro 6 motorlarla üretilmeye başlandığı 2016 yılından sonraki en büyük değişimini yaşıyor. Ekonomik yakıt yakama ve konfor sunduğu, güvenlik donanımları ve ileri teknolojik özellikler ile donatıldığı belirtilen Yeni Actros çekicilerin, 'Hepsi bir, o benzersiz' sloganıyla Türkiye'de satışa sunulacağını duyuruldu.

Şirket açıklamasında konu hakkında açıklaması yer alan Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, ''Şirket olarak, ürünlerimizi pazar ihtiyaçları doğrultusunda yeniliyoruz. Buna istinaden şimdiye kadarki en teknolojik kamyonumuz Yeni Actros ile yenilediğimiz ürün gamımızı ülkemize sunmaktan gurur duyuyoruz. Güvenlik, konfor ve düşük işletme maliyetleriyle Türkiye kamyon pazarında yıllardır tercih edilen çekicilerimiz, 2020 itibarıyla yenilenen yüzü, yeni teknolojileri ve avantajlarıyla bir kez daha 'En'leri ve 'İlk'leri gerçekleştiriyor. Seri üretim kamyonlarda dünyada bir ilk olan, geleneksel yan aynaların yerini alan Mirror Cam sayesinde; yüzde 1.3'e varan yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Ayrıca aracın ön ve arkasındaki kör nokta alanlarında ideal bir görüş sunuyoruz. Bir diğer teknolojimiz, Öngörülü Sürüş Sistemi sayesinde ise otoyollarda, şehirler arası ve şehir içi yollarda yüzde 5'e varan yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Mesafe Kontrol ve Şerit Takip gibi ayrı güvenlik asistanlarının fonksiyonlarını eşsiz bir biçimde birleştiren Aktif Sürüş Asistanı sayesinde ise bugünden itibaren kısmi otonom sürüşü mümkün kılıyoruz. Farklı motor güçlerinde tasarruflu ve güvenilir Euro 6 motor seçeneklerini Powershift şanzımanlar ve optimize edilmiş arka aks tahvil oranları ile destekleyerek Yeni Actros ile bir kez daha standartları belirliyoruz. Milyonlarca kilometrelik zorlu testleri ardında bırakarak yollarla buluşan yeni çekicilerimizin geliştirilmesinde ve üretilmesinde emeği olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kendi sektöründe ilk defa kullanılan kapsamları ile Yeni Actros ailesinin pazar liderliğimizi pekiştireceğine inanıyoruz'' dedi.

Yenilenen çekicilerin özellikleri şöyle açıklandı

Yakıt ekonomisi, teknoloji, güvenlik ve konfor odaklı yapılan standart donanım değişiklikleri ile pazarda ön plana çıkıyor. Yapılan değişiklikler sonucu araçların motor güçleri ve performansları artırılırken; sahip oldukları Mirror Cam ve Öngörülü Sürüş Sistemi gibi donanımları, Economy/Power sürüş programı ve optimize edilmiş arka aks tahvil oranları ile yakıt ekonomisi sağlanıyor. Aktif Fren Asistanı 5, LED Gündüz Sürüş Farı ve Elektronik Park Freni tüm yeni çekici ailesinde standart olarak sunuluyor.

Yurtiçi kullanıma özel olarak tasarlanan Yeni Actros 1845 LS'de ayrıca; 570 litre yakıt tankı, ADR paketi, 2,3 metre genişliğinde çift yataklı Stream Speace kabin, renkli ve dokunmatik ekran da standart donanımlar arasında yer alıyor. 450 beygir gücündeki motoru ile daha yüksek performans sunan araç; 2,53 tahvil oranı ile daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

Yeni Actros 1848 LS, standart donanımları arasında yer alan; Mirror Cam, Öngörülü Sürüş Sistemi, üst ve yan rüzgârlıklar sayesinde yakıt ekonomisine katkıda bulunuyor. 2,5 metre genişliğindeki çift yataklı, düz zemin StreamSpace sürücü kabininde bulunan; buzdolabı, ısıtmalı koltuk ve Multimedya Kokpit ile kullanıcıya konfor sunan araç; standart donanımı içinde yer alan 520 kW gücündeki retarderi, 480 beygir gücündeki motoru ve bin litre yakıt tankı ile uzun yolda yüksek performanslı ve güvenli sürüş imkanı sunuyor.

Yeni Actros 1851 LS ise yeni çekici ailesinin en konforlu ve en donanımlı üyesi olarak pazardaki yerini alıyor. Çekici ailesinin en yüksek 'Giga Space' kabinine sahip olan araçta, 1848 LS'e ek olarak kabin içinde; park kliması, krom kaplamalı ve deri direksiyon, konforlu alt yatak minderi, elektrikli ve camlı Sunroof yer alırken; Xenn farlar, yan etek, elektrohidrolik kabin devirme ve aks yükü ölçüm cihazı da Yeni Actros 1851 LS'de standart olarak sunuluyor. Standart bin 150 litre yakıt tankı ile sunulan araç ayrıca, 510 beygir gücündeki motoru ve 2,41 tahvil oranı ile kullanıcıya performansı ve verimliliği yüksek bir sürüş sağlıyor.