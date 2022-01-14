Yeni AKM uluslararası ilk sanat projesinde 10 ülkeden 20 sanatçıyı ağırlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) tarafından desteklenen “Birlikte Var Olmak” sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “AKM'de çok uluslu katılımın olduğu bir serginin olması bizim için önemli” dedi.

Dünyanın sayılı kültür sanat merkezlerinden birisi olan yeni Atatürk Kültür Merkezi, ilk uluslararası sanat projesine ev sahipliği yaptı. Dünya sanat çevrelerince dikkatle izlenen 10 ülkeden 20 sanatçının eserlerinin yer aldığı “Birlikte Var Olmak” sergisi açıldı. 24 Şubat'ta kadar devam edecek olan sergi, AKM Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Çağdaş sanatın farklı disiplin ve farklı jenerasyonlarından Türkiye izleyicisiyle ilk defa buluşan sanatçılar, tematik eserleri ile İstanbul'dan tüm dünyaya "Birlikte Var Olmak" çağrısında bulundu. Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve kültür sanat camiasının önde gelen isimler katıldı.

“Bu tarz çalışmaları biz de bakanlık olarak destekliyoruz”

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Birlikte var olmak tezi üzerine sergilenen eserler vurgulanmış. Ben olmaktan biz olmanın önemini vurgulayan bir sergi. Dünya şu an büyük bir ekolojik yıkım ile karşı karşıya ve buradan çıkış yolu ise herkesin bunun farkında olmasını sağlamak. O açıdan da çok anlamlı bir görevi üstlenmiş oluyorlar. Bu tarz çalışmaları biz de bakanlık olarak destekliyoruz. Ayrıca AKM'de çok uluslu katılımın olduğu bir serginin olması da bizim için önemli. Burası dünyanın sayılı kültür merkezlerinden biri ve pandeminin yavaşlaması ile birlikte ilkbahardan itibaren çok daha büyük uluslararası organizasyonları artık AKM'de yapacağız. Dünya genelindeki birçok etkinlikle iletişim halindeyiz. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile birlikte tekrar 2'ncisi 28 Mayıs itibarıyla gerçekleşecek. Bu tarz etkinliklerle İstanbul'da yoğun bir şekilde karşılaşacağız” dedi.

“Uluslararası sanatçıların eserlerini sergiledikleri önemli bir sergi”

Sergiyi gezen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, “Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Beyoğlu Belediyemiz ile birlikte özel kuruluş ve sanatçılarımız ile bu serginin açılışında bir aradayız. 'Birlikte Var Olmak' serginin ismi, sanatlarını icra eden uluslararası sanatçıların eserlerini sergiledikleri önemli bir sergi. Gerek dijital sanatlar, gerek klasik sanatlar ve modern sanatlar anlamında AKM bundan sonra bu tarz sergilere ev sahipliği yapacak” diye konuştu.