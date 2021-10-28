Yeni Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'de açılıyor

Yeni Atatürk Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı görkemli bir törenle yarın açılacak. Açılış öncesi düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kültür sanat konusunda bir Sanat Kurulu oluşturacaklarını da açıklayarak, "Bu sanat kurulu yıllık olarak her yıl atanacak. Kendini ispat etmiş sanatçılardan oluşan kurul, buradaki gösterilere ve etkinliklere karar verecek" dedi.

Türkiye'de sanatın kalbinin atacağı Atatürk Kültür Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, kapılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı görkemli bir törenle açacak. Türkiye'de millî sanat anlayışına katkı sunmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bestelenen “Sinan Operası” ise dünya prömiyerini bu açılışta yapacak.

AKM'nin açılışı öncesinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy projeye ilişkin bilgiler verdi.

AKM'nin yapım sürecini anlatan Bakan Ersoy, "Merkezimiz, yaklaşık 96 bin metrekare kapalı alana ve 14 bin 400 metrekare taban alanına sahip olarak, yüzde 70 oranında yerli malzeme kullanılarak inşa edildi. Çevresindeki 6 bin 100 metrekare alanda peyzaj çalışması yapıldı. Yine, 4 bin 700 metrekare alana sahip “Yeşil Çatı” sistemi uygulamasıyla diğer bir peyzaj çalışması hayata geçirildi. Az su ihtiyacı gerektiren söz konusu yeşil çatı sisteminin yanında proje gün ışığından olabildiğince faydalanacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır. AKM 5 bloktan oluşuyor. A Blok bizim opera binamız. İşlev ve büyüklüğü ile AKM'nin kalbi de burası diyebiliriz. İçinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonumuz var. Yaklaşık 49 bin metrekare ve 4 bodrum, zemin ve üzerinde 9 kat olmak üzere toplam 14 katı var. En üst katında 865 metrekare kapalı alana ve 250 metrekare teras alanına sahip bir restoran bulunuyor. Yaklaşık 16 bin 300 metrekarelik B Blok ise bizim tiyatro binamızdır. 4 bodrum, zemin ve üzerinde 5 kat olmak üzere toplam 10 kattan oluşuyor. Tiyatro salonumuzun kapasitesi ise 802 kişidir. Ofisler, kitap kafe ve dükkânlar yaklaşık 3 bin metrekare kullanım alanına sahip olan C Blok içinde bulunuyor. Burası 6 kat olup yine 4 bodrum üzerinde zemin ve artı bir kat şeklinde inşa edilmiştir. D Blok 2 bodrum, zemin ve üzerinde 1 kat olmak üzere toplam 4 katlıdır. Yaklaşık bin 700 metrekare kullanım alanı bulunuyor. AKM'nin en önemli noktalarından biri şüphesiz D Blok'tur. Zira bu binamız sergi salonlarını barındırıyor. Son olarak yaklaşık bin 600 metrekare kullanım alanına sahip olan E Blok, Restoran Binası olarak hizmet verecektir. 432 araç kapasiteli kapalı otoparkımız 4 bodrum kattan oluşuyor ve yaklaşık 24 bin 500 metrekare kullanım alanı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında yapılan Kültür Sokağı'na dikkat çeken Ersoy, "B, C, D ve E Blokların ortasından geçen bu hat içerisinde kütüphane hizmetimiz olacak. Kültür-sanat alanında bir ihtisas kütüphanesi olan AKM Sanat Kütüphanesi burada bulunuyor. İstanbul'daki sergi salonu ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenecek olan AKM Galeri; vizyonda fazla yer bulamayan festival filmlerine ağırlık vereceğimiz 100 kişilik Yeşilçam Sineması yine Kültür Sokağı'mızda yer alıyor. 4-6 yaş arası çocuklarımızı sanatla tanıştırmayı hedeflediğimiz, çeşitli atölye çalışmalarının yapılacağı Çocuk Sanat Merkezi de sokağımızın en önemsediğimiz yerlerden birisidir. Yine ikinci katında gençlerimizin içinden çıkmak istemeyeceği bir Müzik Kayıt Stüdyosu olan Müzik Platformu'muz inanıyorum ki hem bu özelliği hem de sergileriyle yoğun ilgi görecektir. Şu anda giriş katında “Bizdeki Dünya, Dünyadaki Biz”, birinci katında ise “Türk Çalgıları” sergilerine ev sahipliği yapıyor. Müzik tarihimizde önemli bir yere sahip sanatçılarımıza yer verdiğimiz “Ustalara Saygı” köşesi de Müzik Platformu'nda ziyaretçilerini bekliyor. AKM'ye özel tasarım ürünlerin satılacağı Tasarım Dükkânı'mız sokağımızın bir diğer özgün mekânı olacak.

Son olarak Kültür Sokağı'nda sergi, konser, tiyatro, konferans, toplantı gibi farklı amaçlara hizmet verebilecek olan ‘Çok Amaçlı Salon'un olduğunu da belirtmek isterim. Burası 2 katlı olup 480 metrekare alana sahiptir. Toplam maliyeti yaklaşık 2 milyar lira olan yeni Atatürk Kültür Merkezi için “kapsamlı” ifadesi oldukça yetersiz kalıyor diye düşünüyorum. Gerçekten de kültür ve sanat adına her arayışa cevap verecek, her ihtiyacı karşılayacak muazzam bir eser hayat bulmuştur" şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy kültür sanat konusunda bir Sanat Kurulu oluşturacaklarını da açıklayarak, "Kasım ayı içerisinde belirlediğimiz bir çalışma daha var. Kültür sanat konusunda uzmanlaşmış, liyakatını ispat etmiş, hem Türkiye'de hem dünyada ünlü isimlerden bir sanat kurulu oluşturuyoruz. Bu sanat kurulu yıllık olarak her yıl atanacak. Ve içinde bizim Bakanlığımıza bağlı genel müdürlerimizin olduğu ama esas sektörden kendini ispat etmiş sanatçılardan oluşan bir kültür sanat danışma kurulu diyebiliriz. Buradaki gösterilere, etkinliklere bu sanat kurulu karar verecek" dedi.

AKM'de dünyadaki örnekleri inceleyerek yeni bir işletme modeli kurguladıklarını söyleyen Bakan Ersoy, profesyonellerden oluşan ekibiyle AKM'nin sanatı besleyen, çoğaltan ve her kesimden ziyaretçisini zengin içeriklerle buluşturan bir yapı olacağının altını çizdi.

AKM'de yapılacak etkinliklere de değinen Ersoy, "Bu kompleks içerisinde Bakanlığımıza bağlı Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Senfoni Orkestrası ile İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu yerleşik kurumlar olarak bulunacaklar. Birimlerimizin çok özel performansları burada izleyicilerle buluşacak. Mesela İstanbul, Ankara, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerimizin ortak yapımı olan ve İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini tarafından sahneye taşınan Aida operası gerçekten kaçırılmaması gereken bir etkinlik. Opera tutkunlarını 7 ve 8 Kasım tarihlerinde AKM Opera Salonu'na bekliyorum. Bakanlık birimlerimizin etkinlikleri dışında AKM'nin kapıları dünyadan ve ülkemizden seçkin sanatçı ve kurumların performanslarına da açık olacak. Örneğin, 31 Ekim de dünyanın en iyi orkestralarından biri olarak kabul edilen Londra Filarmoni Orkestrası; 2 Kasım Salı akşamı ise yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden biri olan Kris Botti burada sahne alacaklar. Ancak bizi en çok heyecanlandıran etkinlik açılış gecemize özel olarak hazırlanmış “Sinan” operasıdır. Bizzat Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, milli sanatımıza katkıda bulunacak bir Türk operasının yapılması istenmiş ve “Sinan” operası hayat bulmuştur. Bütün dünya için büyük bir kültür hazinesi olan Mimar Sinan'ın şahsında, tarihimizin en görkemli dönemlerinden birini anlatan Sinan operasını yine ünlü İtalyan rejisör Vinçenzo Grisostomi Travaglini sahneye taşıyor. Eserin bestesi, Çağdaş Türk Klasik Müziği Bestecisi Prof. Hasan Uçarsu'ya, librettosu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Dr. Bertan Rona'ya aittir. Bu özgün eser Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenecek olup İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestramız Şef Gürer Aykal yönetiminde görev alacaktır. Açılış gecemizden sonra Sinan operasının 30 Ekim'de bir kez daha AKM'de sahneleneceğini de sizler vasıtasıyla halkımıza yeniden hatırlatmak isterim" açıklamalarında bulundu.

AKM'nin Beyoğlu Kültür Yolu'nun en gözde duraklarından biri olacağını söyleyen Bakan Ersoy, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Beyoğlu Kültür Yolu; 3 yıllık ciddi bir planlama ve uygulama örneği olan çok kapsamlı, çok ayrıntılı bir projedir. Bu proje benzersiz bir marka oluşturma ve iletişim çalışmasıdır. Bir bütün halinde son derece özgün bir cazibe merkezi oluşturulmuş, aynı zamanda bu hat üzerinde belirlenen özel eser ve yapılar restorasyon çalışmaları ile başlı başına bir kültür ve turizm unsuru haline getirilmiştir. AKM, Galata Kulesi, İstanbul Müzesi ve Atlas 1948 Sineması, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ile Galata Mevlevihanesi; inşası, bakım, onarım, yenileme ve düzenleme çalışmaları Bakanlığımızca yapılan eserlerdir. Yine bu güzergahta bulunan ve kamu yatırımları olan Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine ait Tophane-i Amire ile Resim ve Heykel Müzesi ayrıca Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi Beyoğlu Kültür Yolu'nun özel ve özgün birer parçasıdırlar. Galataport, Odakule Pasajı, Alkazar Sineması ve Garibaldi Sahnesi özel sektörümüzün çok değerli birer yatırımı olmuşlardır. Emek Sineması, Maksim, Taksim Camii ve Paket Postanesi ise kamu-özel sektör iş birliği ile kültür yolumuzun vazgeçilmez unsurları haline gelmişlerdir. Beyoğlu Kültür yolu üzerinde belirlediğimiz 19 nokta içerisinde bu saydıklarım dışında Tomtom Sokak ve Gezi Parkı da bulunmaktadır. İşte biz bu güzergaha yarınki açılışla AKM'yi ekliyoruz. Aslında bütün bu eserler kendi başlarına özel bir değer olmakla beraber, biz İstanbul Beyoğlu'nda bir değerler bütünü meydana getirdik. Açılışımızla birlikte ve elbette Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile bu bütün artık vitrine çıkacak; dünya Beyoğlu Kültür Yolu ile tanışacaktır"