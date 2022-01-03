Yeni bir dergi değil yeni bir "Teklif"

Ketebe Yayınları bünyesinde iki ayda bir çıkacak düşünce dergisi “Teklif”in ilk sayısı Ocak 2022'de okuyucuyla buluşuyor. Adını bir külfeti yüklenmeyi muhataba önermekten alan dergi, İslam geleneğinin önde gelen mütefekkirlerine ve fikirlerine, ekonomiden sanata, siyasetten sosyolojiye çağdaş düşüncenin önde gelen isimlerine ve öne çıkan konularına yer verecek.

Yayın dünyası 2022'ye Ketebe Yayınları bünyesinde çıkan yepyeni bir düşünce dergisiyle merhaba diyor. Adını bir külfeti yüklenmeyi muhataba önermekten alan “Teklif”in her sayısının ayrı bir temaya hasredilmesi planlanıyor. Derginin ilk sayısı ismiyle uyumlu olarak “mükellefiyet” olarak belirlenmiş.

Her sayının teması açık oturumla belirleniyor

Dergiyi diğer düşünce dergilerinden ayıran önemli özelliklerinden birisi Dursun Çiçek, Ahmet Ayhan Çitil, İhsan Fazlıoğlu, Tahsin Görgün, Ömer Türker ve İbrahim Halil Üçer'den oluşan yayın kurulunun her sayının temasını bir açık oturumda tartışmaları ve aynı tema üzerine birer yazı kaleme almaları. Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık ve ilgi alanları dikkate alındığında felsefenin dergide önemli bir ağırlığa sahip olduğu görülüyor.

Öte yandan dergi, her sayının temasına uygun olarak seçilmiş yazıları, kitap tanıtımlarını ve alıntıları içeriyor. Yazılar hem İslam geleneğinin önde gelen mütefekkirlerine ve fikirlerine hem de ekonomiden sanata, siyasetten sosyolojiye çağdaş düşüncenin önde gelen isimlerine ve öne çıkan konularına uzanıyor ve bu yazılar uzman isimler tarafından kaleme alınıyor. Ayrıca güncel ve popüler kitaplardan seçilen temaların ele alındığı klasiklerin tanıtımı da hedefleniyor.

“Teklif” her şeyi yeni baştan düşünmeyi öneriyor

İnsanlığın neredeyse tarihsel bir yorgunluk hissettiği; siyasî, iktisadî, kültürel ve fikrî boyutlarıyla derin bir krizin yaşandığı; “hakikat sonrası” toplumdan sıklıkla söz edildiği bu günlerde Teklif, gelenekle bağı koparmadan ve bugünün sorunlarını göz ardı etmeden her şeyi yeni baştan düşünmeyi öneriyor.

“Teklif” toplumun merak eden, arayan, okuyan, düşünen kesimlerinin 2022 yılını taze bir heyecanla karşılamasına vesile olmayı hedefliyor.

Ketebe.com üzerinden satın alınabilecek “Teklif”, 4 Ocak itibarıyla seçkin kitapçıların raflarında yer alacak, ayrıca dijital platformlardan online temin edilebilecek.