Yeni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Projesi hayata geçirildi

Yeni Cerrahpaşa Projesi çerçevesinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yenilenen amfileri ve eğitim blokları törenle hizmete açıldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde güçlendirme, yenileme ve onarım çalışmaları yapılan Dahili Bilimler Amfileri, Eğitim Bloğu ile kuruluş çalışmaları tamamlanan Yürüme ve Hareket Analizi Laboratuvarı düzenlenen törenle açıldı. Törene Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, Dekan Prof.Dr. M. Sait Gönen, Başhekim Doç. Dr. Emin Köse, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ve öğretim üyeleri katıldı.

Bina içerisinde Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eşi Eren Eyüboğlu'nun tedavisi sonrasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağışladığı sanat eserinin sergilendiğini aktaran İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, “Bu bina aslında yeni bir bina değil. Tamamen deprem güçlendirmesi yapıldıktan sonra renove edilmiş bir bina. Bu bina içerisinde yeni eğitim amfileri var ve şu anda Türkiye'deki en modern teknolojik altyapıya sahip amfileri içerisinde barındırıyor. Aynı zamanda bir sanat eserini de içinde barındırıyor. Bu sanat eseri zamanında Cerrahpaşa'da tedavi olmuş Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eşi tarafından 1977 yılında yazılarak fakülteye bağışlanan bir sanat eseri olan mozaik çalışma da burada yer alıyor. Bu bina içerisinde daha modern koşullarda hizmet vermek için bugün açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz” dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Sait Gönen ise, “Dahili Tıp Bilimleri Amfileri, Eğitim Blokları, Yürüme ve Hareket Analiz Laboratuvarımız bugün hizmete açılıyor. Yine bu amfiler bünyesinde bugüne kadar muhafaza ettiğimiz Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eşi Eren Eyüboğlu'nun yaptığı mozaik eseri de tekrar burada sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu amfilerle birlikte 200 öğrencimizin aynı anda ders çalışabileceği bir okuma salonunun da açılışını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi de, binadaki okuma salonuna isminin verilmesinden dolayı teşekkürlerini ileterek, Prof. Dr. Celal Öker Amfisi'nde ilk dersini verdi.

Bina içerisinde 3 amfi ile birlikte 11 yataklı dahiliye, 200 kişilik öğrenci çalışma alanı, Hüsrev Hatemi Okuma Salonu, ünlü sanatçı Eren Eyüboğlu'na ait mozaik sanat eseri, asistan dinlenme alanları yer alıyor.