İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni doğan bebeğini çöpe atan kadın adliyeye sevk edildi

Avcılar’da yeni doğan erkek bebeğini çöp kutusuna attığı tespit edilen kadın, adliyeye sevk edildi.

Avcılar'da yeni doğan erkek bebeğini çöp kutusuna attığı tespit edilen kadın, adliyeye sevk edildi.


Olay, dün öğleden sonra Gümüşpala Jandarma Er Kürşat Keklik Sokak'ta meydana gelmişti. Geri dönüşüm işçisi kadın tarafından çöp konteyneri içinde poşete konulmuş bir bebek cesedi bulunmuş olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından bebeğin göbek bağı üzerinde yeni doğmuş olduğu tespit edilmişti. Olayla ilgili bebeği bulan C.K.'nın ifadesine başvuran polis çevrede geniş kapsamlı güvenlik kamerası araştırması yaptı. Yapılan araştırma sonucunda G.Y. isimli kadın gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.