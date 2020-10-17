Yeni dönem stratejisi; üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusu

taze gıda başta olmak üzere tüm ürünlerine ilişkin yaptığı yatırımlar kapsamında yeni dönem stratejisini üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusu olarak belirledi.

Yeni stratejiye ilişkin bir değerlendirme yapan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, şunları kaydetti: “CarrefourSA olarak 11 bin çalışanımızla Türkiye'nin 52 şehrindeki 670 marketimizden ve Online Marketi'nden her gün yüzbinlerce müşterimiz için en doğru ürünleri belirleyip bu ürünleri işini özenle yapan doğru tedarikçilerden doğru fiyatlarla temin etmek için uzun yıllardır çalışıyoruz. Tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinde yaptığımız yatırımlarla müşterilerimize yerli besi, yerli tohum, taze balık ve deniz ürünleri gibi taze gıdada en doğru ürünleri sunabiliyoruz. Misyonumuz, doğrusu kavramını müşterilerimize anlatmaktan ziyade yaşatmak. Dolayısıyla ürünün doğrusunu en doğru servis ve hizmetler eşliğinde müşterilerimize sunma görevi de marketlerimizdeki arkadaşlarımıza düşüyor.”

“Müşterilerimiz için üreticilerimiz ve çalışanlarımız el ele çalışmaya devam”

“Pandemiyle birlikte müşterilerimizin sağlıklı beslenmenin önemi hakkında bilinçlenmesi, topluma destek veren ve örnek oluşturan markaların öne çıkması ve işini özenle doğru bir şekilde yapan kuruluşları tercih etmesi, şimdiye kadar ne derece doğru bir yolda ilerlediğimizi kanıtlıyor” diyen Kutay Kartallıoğlu, değerlendirmelerini şöyle tamamladı: “Sağlıklı bir toplum için gıda güvenliği sağlayarak sağlıklı beslenme ve sürdürülebilirlik için çalışıyoruz. Bu çerçevede şimdiye kadar enerji tasarrufundan gıda atığını azaltmaya kadar pek çok önemli projeye imza attık ve başarılı olduk. Gerek devletimizin ilgili kademeleri gerekse birçok farklı oluşumla el ele vererek projeler üretmeyi sürdürüyoruz. Bugüne kadar olduğu üzere bugünden sonra da doğrudan ödün vermeden, müşterilerimiz için üreticilerimizle ve çalışanlarımızla el ele vererek özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.”

Sebze ve meyvenin doğrusu için binlerce çiftçiyle çalışılıyor

Ülkelerin gelişimi için vazgeçilmez olan tarım alanında sürdürülebilirliği sağlamak, Anadolu'nun mirası yerli tohumları geleceğe taşımak amacıyla uzun yıllardır yatırımlar yapan ve bugün binlerce çiftçiyle çalışan CarrefourSA, Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM ve TAGEM iş birliğiyle reyonlarına salatalığın, domatesin, sivri biber'in, kavunun ve pek çok ürünün en doğrusunu getiriyor.

Balığın doğrusu ile amaç kişi başı tüketimi artırmak

Türkiye'nin yıllık kişi başı balık tüketimini artırmak amacıyla sürdürülebilir balıkçılığa destek veren CarrefourSA, Gebze'de kurduğu Su Ürünleri Platformu yatırımıyla her bir balığı uluslararası standartlarda kontrollerden geçiriyor. Balık için av ve boy yasaklarına uyuyor, kalite ve hijyen kontrolleri ile taze ürünleri reyonlarda müşterilerinin beğenisine sunuyor. Mevsiminde 70 - 80 çeşit balığın doğrusunu, en doğru fiyatla müşterilerine ulaştırıyor.

“Doğru hayvancılıkla kırmızı etin doğrusunu müşterilerimize doğru fiyatla sunabiliyoruz”

Yerli besicilere verdiği destekle doğru yöntemlerle yetiştirilmiş yüzde 100 yerli besi kırmızı etleri soğuk zinciri kırmadan veteriner kontrolünde reyona ulaştırarak hem doğru ürünü doğru fiyatla sunuyor hem de sürdürülebilir hayvancılığın gelişimine katkı sağlıyor.

Online alışverişin doğrusu CarrefourSA online marketi

Online marketiyle domatesten balığa, ayakkabıdan buzdolabına kadar gıda ve gıdanın yanı sıra ihtiyaç duyulan tüm ürünlerin doğrusunu, müşterilerine ulaştırıyor. Toplam 60 binden fazla ürün çeşidinin yer aldığı CarrefourSA Online Market, gerek kapıda temassız ödeme gerekse kartsız ödeme alternatifleri ile kolay bir şekilde erişilerek online alışveriş imkanı sunuyor.