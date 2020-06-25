Yeni dönemde “Güvenli Seyahat Tedbir Paketi” uygulaması

1 Haziran'dan itibaren seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte şehirler arası seyahatler yoğunlaşmaya başlarken; obilet.com, sıkı önlemlerin yer aldığı tedbir paketiyle otobüs seyahatlerini güvenli hale getiriyor.

Salgınla mücadele kapsamında getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılması üzerine otobüs seferlerinin ve uçuşların kademeli olarak başlamasıyla birlikte bilet satış oranları da ilkbahar dönemine kıyasla ikiye katlandı. Otobüs seyahatlerinde yoğunluğun hissedilmesiyle obilet.com, seyahat esnasında virüsün yayılım riskini ortadan kaldırmak üzere sıkı önlemlerin uygulandığı “Güvenli Seyahat Tedbir Paketi”ni uygulamaya başladı. Paket kapsamında obilet.com üzerinden bilet satışı yapılan otobüs seferlerinde hareket etmeden önce araçlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor ve her yolcunun ateşi ölçülüyor. Otobüslerde mesafeli oturma düzeni uygulanırken, yolcu ve personel de zorunlu olarak seyahat boyunca maske takıyor.

obilet.com üzerinden online otobüs bileti satın alma adımlarında HES kodu gerekirken, birçok otobüs firmasında aile üyelerine yan yana indirimli olarak bilet satın alma olanağı da sağlanıyor.

"Sektörün yıl sonuna toparlanması bekleniyor"

Güvenli Seyahat Tedbir Paketi'nin uygulandığı otobüsler obilet.com tarafından düzenli olarak saha denetlemeleriyle kontrol ediliyor. Ayrıca otobüslerde uygulanan hijyen ve sosyal mesafe önlemlerine ilişkin obilet.com yolcularının geri bildirimleri de düzenli olarak takip ediliyor.

Tedbir paketiyle güvenli seyahat ortamı sağlayarak sektörün canlanmasında önemli katkı sağladıklarını belirten obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş şöyle devam etti: “Online olarak otobüs bileti satışı yaptığımız firmalar nezdinde aldığımız tüm hijyen ve sosyal mesafe önlemleriyle birlikte, salgında ikinci dalganın görülmemesi halinde sektörün yıl sonuna kadar toparlanacağını düşünüyoruz. Ayrıca ücretsiz 6 aylık ek süre yetki belgelerinin uzatılmış olması da firmalar üzerindeki maliyet yükünün azalmasını sağlayarak bu canlanmayı olumlu yönde etkileyecektir.”