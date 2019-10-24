Uğur Tarhan, yürürlüğe giren '1'inci Yargı Reformu Paketi' için ''Yeni düzenleme ile yargılamalar seri ve basit olacak'' dedi.

Kamuoyunda '1'inci Yargı Reformu Paketi' olarak bilinen kanun teklifi, 17 Ekim'de Meclis'te görüşülerek kabul edildi. Bugün itibariyle de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Reform paketi kapsamında yapılan değişiklikler üzerine Uğur Tarhan, değerlendirmelerde bulundu.

Reform paketi kapsamında 15 farklı kanunda toplamda 39 madde değişikliği yapıldığını aktaran Uğur Tarhan, ''Yapılan değişikliklerle, en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara yeşil pasaport verilmesinin önü açılmış, avukat ya da noter olabilmek için mesleki yeterlilik sınavında başarılı olma şartı getirilmiş, tutukluluk süresi ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ay, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise 1 yıl ile sınırlandırılmıştır. Bunların yanı sıra, ceza yargılamasına hali hazırda mevcut olan genel yargılama usullerinin dışında, seri yargılama ve basit yargılama olmak üzere iki yeni usul getirilmiştir'' şeklinde konuştu.

“Sanığa verilecek cezada yarı oranında indirim yapılması mümkün olabilecek''

Tarhan sözlerine şöyle devam etti: ''Seri yargılama usulü, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, gürültüye neden olma, mühür bozma gibi çeşitli suçlarda uygulanacaktır. Cumhuriyet Savcısı'nın şüpheliye yapacağı teklifin kabul edilmesi sonrasında Mahkeme tarafından uygulanacak olan seri yargılama yönteminde duruşma yapılmaksızın hüküm verilecektir. Bu yöntemin uygulanması halinde sanığa verilecek cezada yarı oranında indirim yapılması mümkün olabilecektir''.

Basit yargılama usulünün, asliye ceza mahkemelerince adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda uygulanabileceğini belirten Tahran, ''Basit yargılama usulünde tarafların beyan ve savunması 15 gün içinde yazılı olarak istenecektir. Süre dolduktan sonra dosya üzerinden yapılacak inceleme sonucunda şayet cezaya hükmolunacaksa verilecek cezada dörtte bir oranında indirim yapılacaktır. Basit yargılama usulünde verilen cezalara karşı itiraz yolu açık olacaktır. Türk hukuk sistemi, ''Adalet devletin temelidir'' anlayışını esas almıştır. Seri ve basit yargılama usulüne ilişkin yapılan düzenleme ile ceza yargılamalarının daha hızlı ve etkin şekilde sonuçlandırılması hedeflenmektedir. Vatandaşlarımızın adalet talebini en kısa zamanda ve en az külfetle karşılamak için yasayı uygulayanların üzerine büyük sorumluluk düşmektedir. Yasanın amacı ile uygulaması arasında ahenkli bir bütünlük oluştuğu takdirde yargının işleyişi daha hızlı ve etkin olacaktır. Unutulmamalıdır ki; geç gelen adalet, adalet değildir'' şeklinde konuştu.