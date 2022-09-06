Yeni eğitim öğretim yılında uyum haftası başladı

Velilerin ve çocukların heyecanlı olduğu görüldü.

2022 - 2023 eğitim öğretim yılı çerçevesinde okula uyum eğitimleri başladı. Öğrencilerin okulu, sınıfı ve arkadaşlarını tanıyarak öğrenme ortamına uyum sağlaması için düzenlenen eğitimlerde anaokulu öğretmenleri, velileriyle okula gelen öğrencilere oryantasyon programı yapıyor. Aileleriyle okula gelen öğrenciler kadar ebeveynlerin de heyecanlı oldukları görüldü.

“Çocuklarım benden daha çok heyecanlı”

Konu hakkında konuşan ebeveynlerden Burcu Kaynak, "Çocuklarım bugün okula başlıyor. Mutluyum ve heyecanlıyım. Onlar benden daha çok heyecanlılar” dedi.

Okula yeni başlayan çocuklardan Selim Yiğit Emin Eryılmaz, “Okulda oyun oynayacağım. Ödevlerimi yapacağım. Arkadaşlarımla vakit geçireceğim” diye konuşurken oğlu ile okula gelen velilerden Ömer Sipir, “İlk gün tabi ki biraz heyecanlıyız. Çocuğum kadar olmasa da merak ediyorum. Oğlum zorluk çıkarmadan geldi gayet güzel ve kolay şekilde” şeklinde konuştu.