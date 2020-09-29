Yeni Ekonomik Programa, iş dünyasından tam destek

İş dünyası ve STK'lardan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomik Programa (YEP) tam destek geldi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Yeni Ekonomik Program üreticilerimiz ve ihracatçımız için ciddi anlamda bir yol haritası niteliğinde. Hükümetimiz, bu programla ekonomideki kırılganlıkları en aza indirgemeyi hedefliyor. İstihdam, verimlilik, cari denge ve sürdürülebilir büyüme programın temellerini oluşturuyor. Önümüzdeki üç yılın rehberi niteliğinde olduğunu söylemek yanlış olmaz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya ise “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomik Program'ı son derece olumlu buluyorum. Cari denge, istihdam ve ihracat açısından önümüzdeki üç yılın yol haritasını gösteren bir program. Enflasyon ve cari dengedeki kırılganlıkları azaltacak teknoloji ve verimlilik odaklı adımlar üreticimizin ve ihracatçımızın da önünü açacak” ifadelerini kullandı.

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Uçar, “Geçen senenin devamı niteliğinde olması ve alınan kararların takip ve kontrol edilmesini çok olumlu buldum. Ekonominin ciddi manada yönetiliyor olduğunu görmek iş dünyası için umut verici. Ekonominin sektörel bazda ele alınması iş hayatının her alanına etki edecektir. Sektörlere dijital pazarlama ve e-ihracat alanlarında devletimizin vermiş olduğu destekler bu paketle pekişmiş oldu. Kamu alım garantili üretim teşvikinin geliştirilerek devam edilmesi ile de yerelleşme politikası ve buna bağlı olarak hemen her sektörün üretimden ihracata potansiyelinin artacak olması da başka bir sevindirici gelişme. Ayrıca Kamu Maliyesinin yeniden düzenlenecek olması, pandemi sürecinde sağlık profesyonellerimizin elde ettiği başarının tıbbi cihaz sektörü açısından da sürdürülebilir kılması açısından benimsiyorum'' dedi.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Yeni Ekonomik Program ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olsun. Küresel salgın sadece bizim ülkemizde değil, dünyada bir belirsizlik ortamı oluşturdu. Devletimiz sürecin başından bu yana ekonomideki kırılganlığı azaltmak adına bir dizi önlem almıştı. Bu paketle önümüzdeki üç yılın yol haritası da belirlenmiş oldu. Geçtiğimiz yılı 8,2 milyar dolar ihracatla kapatan hırdavat sektörü ve ihracatçı diğer tüm sektörler için son derece önem arz eden bir program” dedi.

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan ise şu ifadeleri kullandı: “Yeni Ekonomik Program üç kritik temel üzerinde inşa edilmiş; Yeni Ekonomi, Yeni Dengelenme ve Yeni Normal. Salgın sonrasında küresel ekonomi için ‘Yeni' kavramı olmazsa olmaz çünkü dünya ticaretinde dengeler ‘Yeniden' belirlendi. Ülke olarak yeni dünya ekonomisine daha hızlı uyum sağlamamızı, hatta makro ekonomi anlamında bir adım öne geçebileceğimiz bir temaya sahip. Üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için kritik öneme sahip olan bu program ülkemiz için de hayırlı olsun. Özellikle sanayimiz için olmazsa olmazımız e-ihracat ve KDV reformu bu programda büyük önem arz ediyor. Diğer yandan vergi ödeyen birey ve firma sayısını artırmanın önünü açacak bir vizyona sahip”.