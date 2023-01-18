Yeni Evim kampanyasında hazine desteği kredi yükünü azaltıyor

Hazine desteği kredi vadesinin son 8 yılı içerisinde taksitlere eklenerek geri alınacak.

Orta gelirli vatandaşların ev sahibi olması amacıyla başlatılan ‘Yeni Evim' kampanyasında anlaşmalı bankaların kullandırdığı kredilerin taksit ödemelerinde hazine desteği vatandaşlara kolaylık sağlıyor. 1 milyon lira kredi çekildiğinde 15 yıl vadeli 0,69 kredi oranıyla ilk yıl taksit olarak 4 bin 410 lira, ikinci yıl 5 bin 400 lira, üçüncü yıl da 6 bin 481 lira ödeme yapılacak. 1 milyon lira krediye aylık sabit 9 bin 718 lira ödenmesi gerekirken Hazine desteğiyle ilk yıl yüzde 54,62, ikinci yıl yüzde 44,43, üçüncü yıl da yüzde 33,31 oranında destek sağlanacak. Hazine taksit katkısı, destek dönemi bittikten sonra, kredi vadesinin son 8 yılı içinde taksitlere eklenerek geri alınacak. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

''İlk 3 yıl taksit ödemelerinde büyük avantaj ''

Hazine desteğinin sağladığı avantajlara değinen Mustafa Hakan Özelmacıklı, ''Tüketicinin hazine destekli olmadan 1 milyon TL'lik aylık 1,20 faiz oranıyla konut kredisi çektiğini varsayarsak, 180 ay sonrasında 2 milyon 445 bin lira geri ödeme yapması gerekiyor. Aylık olarak ortalama 13 bin 587 lira taksit ödemesi gerekiyor. Şimdi getirilen finansman paketinde hazinenin en önemli desteği faiz oranına getirdiği destektir. 1 milyon liradan hesaplama yaparsak kredi taksitleri 13 bin 587 lira yerine 9 bin 719 lira olacak. 9 bin 719 liralık taksit tutarına hazine desteği ilk 3 yıl eklenecek. Taksitler ilk yıl için 4 bin 410 lira oluyor. İkinci yıl için 5 bin 400 lira olurken, üçüncü yıl için ise 6 bin 480 lira oluyor. Bu noktada 1 milyon lira değerinde 0,69 faiz oranlı ve 180 ay vadeli bir konut kredisi çeken birisi, toplamda sadece 1 milyon 804 bin lira ödeme yapmış oluyor. Hazine desteği taksit ödemelerinin son 8 yılında taksitlere yansıtılarak geri alınacak'' dedi.

Bütçelere uygun ev almak için 3'üncü bölgede 1 yıllık ikamet şartı aranmadığını ifade eden Özelmacıklı, ''1'inci ve 2'nci bölge alternatifleri dışında diğer illerde ikamet şartı aranmıyor. Konutlar tüm bölgelerde kiraya da verilebiliyor. Projelere başvuran müteahhitler var. Şu an krediye dönüşen bir başvuru yok. Tahminen Şubat başına kadar bir zaman alabilir'' ifadelerini kullandı.

''Bakanlık onayı olmayan projelerde kaparo dolandırıcılığına dikkat edilmeli''

Kampanya dahilinde ev almak isteyenlere uyarılarda da bulunan Özelmacıklı, ''Çeşitli web sitelerinde şu an için ‘0,69 veya 0,79 oranına uygun kredilere uygun daireler bulunuyor' diye birçok algı var. Vatandaşlar bunlara dikkat etsinler. Şu an için bir proje onaylanmadığı müddetçe bu kampanyadan veya krediden faydalanamaz. Bu noktada kaparo dolandırıcılıkları çok yüksek olabilir. Bu tür ilanlara, bakanlık onaylı proje olmadan herhangi bir kapora verilmemesi gerekiyor. Bakanlık onayı olmayan projelerde kaparo dolandırıcılığına dikkat edilmeli'' şeklinde konuştu.