Yeni evleneceklere yılın ilk hediyesi KDV ve ÖTV indirimleri oldu

Beyaz eşya, mobilya, otomobil gibi kalemlerde daha makul fiyatlarla satın almalara imkân sağlayan ÖTV ve KDV indiriminin 3 ay daha devam etmesi hem esnafın, hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Enflasyonla topyekûn mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlatılan ÖTV ve KDV indirimlerinin destekçisi Modoko Mobilyacılar Sitesi'nde, yeni yıl itibariyle ziyaretçi sayısında artış gözlendi.

Mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi

Modoko'da birbirinden farklı tasarımdaki mobilyalar, klima, buzdolapları, dondurucular, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, elektrikli süpürgeler, ev işlerinde kullanılan gıda öğütücüleri ve karıştırıcıların ÖTV'si sıfırlandı. Mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. Beyaz eşyadan alınan ÖTV yüzde 6.7'ydi. Bu gelişmeyle birlikte hem beyaz eşya satıcılarının satışlarının artması, hem de diledikleri mobilyaları almak isteyen yeni evleneceklerin rahatlatılması hedefleniyor.