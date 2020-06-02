Yeni finansman paketiyle konut alımlarında hareketlenme bekleniyor

Konut kredi faizlerinin şimdiye kadarki en düşük seviye olan 0,64'den başlamasıyla birlikte konut alımlarında ve paydaş sektörlerde hareketlenme oluşması bekleniyor.

Koronavirüs salgını dolayısıyla olumsuz yönde etkilenen gayrimenkul sektöründe normalleşme sürecinin yanında kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını düşürmesi sektörde hareketlilik beklentisi oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu finansman paketiyle kamu bankalarının, sıfır konut alımlarında 15 yıl vade ile 0,64 oranında faiz imkanı sunacağı, ikinci el konutlarda ise konut kredisinde 0,74 oranında faiz uygulayacağı açıklanmıştı. Türkiye tarihinin en düşük konut kredisi faiz oranlarının açıklanmasıyla birlikte koronavirüs salgınıyla durağanlaşan gayrimenkul sektöründe tekrar hareketlilik yaşanması bekleniyor. Konuyu İhlas Yapı Satış ve Pazarlama Müdürü Erhan Değerli değerlendirdi.

''Ev almanın tam zamanı''

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İhlas Yapı Satış ve Pazarlama Müdürü Erhan Değerli, konut kredi faizlerinin 0,64 seviyelerine inmesinin konut alacaklar için bir fırsat oluşturduğunu ifade ederek ev almanın tam zamanı olduğunu söyledi. 2020 yılının ilk üç ayında 341 bin konut satışı ile güzel bir başlangıç yakalandığını ifade eden Değerli, “Sene başında canlanan konut satışları koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilendi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber devlet yönetiminin açıklamış olduğu ve kamu bankaları tarafından uygulanacak konut vade oranları 0,64'e çekildi. Bu konut alacaklar için büyük bir fırsat. Bu oranlar satışlara da yansıyacaktır. Bu kredinin kamu bankaları tarafından veriliyor olması güven teşkil ediyor. Türkiye'de konut satışlarının durağan bir şekilde seyretmesiyle beraber fiyatlarda bir düşüş yaşanmıştı. Bu dönem ev almak için en uygun dönem'' dedi.

''Bu dönemde alınacak konutlar karlı olacaktır''

Bu dönemde konut alacakların düşük konut kredisi faiz oranıyla kar elde edebileceklerini belirten Değerli, “Şuan konut fiyatları en durağan döneminde, bu dönemde alınacak konutlar karlı olacaktır. Kredi oranlarının düşmesiyle inşaat sektöründe yaşanması beklenen hareketliliğin istihdama da katkısı olacaktır. Yılsonuna kadar kaybettiklerimizi kazanacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

''Yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum''

Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe dünyada alım için en güzel yerler arasında bulunduğunun altını çizen Değerli, “Kendi ülkemizde de daha güzel bir yerde oturmak isteriz. Yatırımlar arasında en güzel geri dönüşü sağlayan sektörün gayrimenkul olduğunu biliyoruz. Bunun içinde doğru konumlardan ve güzel projelerden konut almak gerekiyor. Bu anlamda doğru konutu alanlar karlı bir yatırıma atılmış olacaktır. Konut almak isteyen vatandaşlar alacakları evde kendileri oturmak için alıyorsa eğer, çok fazla detaya giriyorlar. Ancak yatırım için alan vatandaşlar, sadece konutu kiraya vererek, aylık olarak elde edeceği gelire bakıyor. Yatırım olarak alacaklar için 0,64 oranı çok cazip geliyor. Detaya giren müşterilerimiz bizi aslında bilgilendirdikleri için, projelerimizi onların görüşlerini dikkate alarak yapıyoruz. Yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.