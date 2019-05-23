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Yeni kaptan Ayew

Fenerbahçeli futbolcu Andre Ayew, Asamoah Gyan’ın Gana Milli Takımı’nı bırakmasının ardından kaptanlığa seçildi.

Fenerbahçeli futbolcu Andre Ayew, Asamoah Gyan'ın Gana Milli Takımı'nı bırakmasının ardından kaptanlığa seçildi.


Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Andre Ayew, Gana Milli Takım kaptanlığına seçildi. Türkiye'de Kayserispor forması giyen tecrübeli golcü Gyan, Gana Milli Takımı'nda kaptanlığının alınmasının ardından Afrika Kupası öncesi milli takımı bıraktığını açıkladı. 33 yaşındaki futbolcunun yerine Gana Milli Takımı'nda Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew'in Teknik Direktör Kwesi Appiah tarafından kaptanlığa getirildiği bildirildi.


Andre Ayew, Gana Milli Takım formasıyla 77 maçta forma giydi ve 14 gol attı.

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