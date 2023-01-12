Yeni Konut Finansman Modeli'ne dev destek

Hükümetin geçtiğimiz günlerde açıkladığı Yeni Konut Finansman Modeli'ne Sur Yapı'dan yüzde 25 ek indirim ve yeni projeleriyle destek geldi. Yeni Konut Finansman Modeli kapsamında satışa sunulmak üzere marka, Antalya Suites ile İstanbul Ümraniye'deki Sur Yapı Cevher ve Exen Konakları isimli 3 yeni projesinin ön satışını erkene aldı ve Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Sur Yapı Antalya ile İstanbul'daki devam eden projelerini de kampanyaya dahil etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan Yeni Konut Finansman Modeli, ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Üretimden satışa konu olan birinci el konutlar için geçerli olacak yeni modele göre, ilk konutunu alan vatandaşlar, yüzde 0,69 vade farkından başlayan oranlar, 15 yıla varan vade, yüzde 10 peşinat ve ilk 3 yıl taksit ödeme kolaylığıyla hayallerindeki eve sahip olabilecek.

Üç yeni proje ve yüzde 25 indirimle tam destek

Özel sektörün en geniş portföye sahip inşaat firmalarından biri olan Sur Yapı, hükümetin açıkladığı Yeni Konut Finansman Modeli'ne ek olarak sunduğu yüzde 25 ek indirim fırsatıyla herkesi ev sahibi olmaya davet ediyor. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Sur Yapı Antalya ile İstanbul'daki devam eden projelerini Yeni Konut Finansman Modeli kapsamında ve ek yüzde 25 indirim fırsatıyla satışa sunan şirket, Sur Yapı Antalya Suits ile İstanbul Ümraniye'deki Sur Yapı Cevher ve Exen Konakları ismini verdiği 3 yeni projesinin ön satışını da erkene çekti.

“Kaçırılmaması gereken bir fırsat”

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Yeni Konut Finansman Modeli'ne ek avantajlarla destekte bulunduklarını belirterek “Yüzde 0,69'dan başlayan oranlar, 15 yıla varan vade, yüzde 10 peşinat ve ilk 3 yıl taksit ödeme kolaylığı sunan Yeni Konut Finansman Modeli, ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Birinci bölge olan İstanbul ile ikinci bölge olan Antalya'daki projelerimizle kampanyaya destek veriyor, üstelik ‘Yüzde 25 ek indirim de Sur Yapı olarak bizden' diyoruz” dedi. Yeni Konut Finansman Modeli'nin en büyük avantajlarından birinin de ilk üç yıl düşük tutulan taksitler olduğunu vurgulayan Altan Elmas, “İlk yıl taksitlerini konut üreticileri olarak yüzde 5 oranında biz sübvanse ediyoruz. Böylelikle vatandaşımız ilk 3 yıl çok düşük taksitlerle kredisini ödemeye başlıyor. İkinci veya üçüncü yıldan sonra ise evine taşınmış oluyor ve kiradan kurtuluyor” diye konuştu.

“İstanbul ve Antalya'daki projelerimizle destek oluyoruz”

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Sur Yapı Antalya ve İstanbul'da devam eden projelerini kampanyaya dahil ettiklerini anlatan Elmas “Antalya'da yer alan Sur Yapı Antalya Suites ve İstanbul Ümraniye'de başlayacak olan Sur Yapı Cevher ve Exen Konakları isimli 3 yeni projemizin de ön satışını planladığımız tarihten öne alarak kampanya şartlarında satışa sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Mega proje de Sur Yapı Antalya'da kampanyaya dahil edildi

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesini Antalya'da hayata geçiren Sur Yapı, Antalya'da adeta yeni bir şehir inşa ediyor. Yaşamın başladığı projede konut ve dükkân teslimleriyle birlikte son iki yılda teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 4 bini geçti ve 9 bin kişi yaşamaya başladı.

“Projemizi orta gelir grubuna uygun hale getirdik”

Kampanya kapsamında Sur Yapı Antalya Suites projelerini orta gelirli kesime uygun hale getirdiklerini belirten Elmas, şunları söyledi:

“Antalya projemizi konut kampanyası kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza planladığımız tarihten daha erken sunuyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımıza özel marka kalite standartlarından taviz vermediğimiz ve özel geliştirdiğimiz Antalya Suites projemizde yüzde 25 indirim ile 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlar, başlayan fiyatlar, ilk yıl 5 bin 700 TL taksitler ve 15 yıl vadeyle satışa sunuyoruz. Antalya Suites projemizde blokların üstünde yer alan yüzme havuzu ve deniz manzarası ile keyifli bir yaşam sunuyor.”

Yeni Proje: “Göz kamaştıran bir eser Sur Yapı Cevher”

Yeni projelerine dair ilk detayları da paylaşan Elmas, Sur Yapı Cevher ile bir eser inşa ettiklerini belirterek, “'Göz kamaştıran bir eser' sloganıyla başladığımız Sur Yapı Cevher projesiyle 2 köprüye ve bağlantı yollarına, boğaz hattına, hastanelere, AVM'lere, iş ve finans merkezlerine yakın bir lokasyon avantajı sunuyoruz. Modern mimarisi ve az katlı bloklarıyla şehrin merkezinde bir eser inşa ettiğimiz Cevher projesinde sınırlı sayıdaki stokla Konut Finansman Modeli kapsamında satışa sunarak Ümraniye'ye değer katmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Prestij ve konforun yeni ekseni

Exen Konakları'yla Ümraniye'de ev sahibi olmak isteyenlere premium bir proje sunduklarını belirten Elmas, şöyle devam etti:

“Geniş yeşil alanları ve lüks daireleriyle öne çıkan Exen Konakları'yla prestijli konutlar sunuyoruz. Exen İstanbul'un hemen karşısında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolu üzerinde, boğaz hattına ve iş ve finans merkezlerine yakınlığıyla tam anlamıyla bir şehir projesi olan projemizi devletimizin açıkladığı model kapsamında satışlarını öne aldık ve avantajlı fiyatlarla sınırlı sayıda stokla satışa sunuyoruz.”

Sur Yapı bünyesinde avantajlı ödeme planları

Yeni Konut Finansman Modeli'nden faydalanamayan vatandaşlar için de Sur Yapı bünyesinde alternatif ödeme planları hazırladıklarını ifade eden Elmas, “Bünyemizde 72 aya varan özel ödeme alternatifleri geliştirdik. Böylece evini yenilemek veya yatırım yapmak isteyenler için de alternatif oluşturmuş olduk. Sonuç olarak Şimdi gel, şimdi gel haydi diyoruz ve size özel avantajlar sunuyoruz” açıklamasında bulundu.